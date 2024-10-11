3月到日本賞花兼聽歌劇！2025小澤征爾音樂塾：威爾第《茶花女》 台灣特惠預售中

文/MUZIK

台灣的樂迷很幸福！日本指揮大師小澤征爾創立的小澤征爾音樂塾，每一年皆以優秀的全本製作，給予亞洲年輕學子歌劇演出的舞台，二十幾年來培育了眾多音樂家，也讓千年古都「京都市」的每年3月，充滿了不同平日的西方藝術氣息。自2023年以來，小澤征爾音樂塾就與MUZIK合作，推出台灣的優惠票券，2025年的演出資訊已完整公布，將首次搬演威爾第名劇《茶花女》，MUZIK也正式啟動預售網頁，這次除了 京都場次（3/14＆3/16） 外， 東京場次（3/20＆3/21） 也同步開賣，除了可以輕鬆方便在台灣購票外，更有節目冊、明信片等贈品，更重要的是京都場次還有台灣觀眾獨家的「後台導覽」活動，歡迎台灣樂迷在3月秀麗的春櫻下，前往欣賞最高水準的歌劇演出！

小澤征爾音樂塾創立於2000年，引進全世界知名廳院如紐約大都會歌劇院、里昂歌劇院等製作，讓學子們能在最好的環境中，學習到最專業的歌劇演出技巧。另外，在小澤征爾的理念下，音樂塾不只招收日本學生，每年都會至台灣、韓國、中國等地進行面試徵選，集合東亞年輕音樂家至京都演出歌劇。對於2024年2月離世的小澤征爾，音樂塾也將獻上「永久音樂監督」的頭銜，紀念大師於天之靈。

除了引進世界一流歌劇院製作外，音樂塾也會進行原創歌劇製作，至2025年已是連續第三年自製歌劇，邀請曾在紐約大都會歌劇院擁有數十年經驗的製作群：總導演的大衛・尼斯（David Kneuss）與佈景＆服裝設計師羅伯特．佩德左拉（Robert Perdziola）合作，兩者在2023年的音樂塾歌劇《波西米亞人》製作中，將巴黎街頭原貌搬上舞台，廣受觀眾好評，本次要如何呈現地點同樣設定在巴黎，故事背景卻完全不同風貌的《茶花女》，令人相當期待。

▲在首席指揮馬休斯（上排左一）與導演尼斯（上排左二）的帶領下，2025小澤征爾音樂塾歌劇《茶花女》的演出陣容相當堅強

在音樂方面，將由小澤征爾生前欽點的首席指揮馬休斯（Diego Matheuz）帶領小澤征爾音樂塾樂團，女主角薇奧列塔由亞美尼亞女高音蜜娜絲楊（Nina Minasyan）飾演，蜜娜絲楊以花腔女高音見長，曾於維也納歌劇院演出《魔笛》夜后，並且在歐美多處重要歌劇院演出，男主角阿弗列德由澳洲籍華裔新秀男高音王亢（Kang Wang）演出，兩者將會激起怎樣的火花，值得觀眾矚目。

2025小澤征爾音樂塾：威爾第全本歌劇《茶花女》將在2025年3月14日（五）與3月16日（日）於京都ROHM劇場，以及3月20日（四）與3月22日（六）於東京文化會館演出，開演時間皆為下午3點（下午2點開始入場）。台灣預售除了票券之外，更附有節目冊一本與演出紀念品一份，外加台灣觀眾獨家的後台導覽活動（京都場次限定），有興趣的觀眾可至以下連結購票：

京都場次（3/14、3/16）： 京都場－2025小澤征爾音樂塾 台灣專屬優惠購票

東京場次（3/20、3/22）： 東京場－2025小澤征爾音樂塾 台灣專屬優惠購票

【2025小澤征爾音樂塾：威爾第《茶花女》全本歌劇】

「京都場」

場地：京都ROHM劇場 ROHM Theatre Kyoto（地址：京都市左京区岡崎最勝寺町13，平安神宮旁）

時間（日本當地時間）：

2024.03.14（五）15:00 開演（14:00 開放入場）

2024.03.16（日）15:00 開演（14:00 開放入場）

「東京場」

場地：東京文化會館 Tokyo Bunka Kaikan（地址：東京都台東區上野公園5-45，上野公園內）

時間（日本當地時間）：

2024.03.20（四）15:00 開演（14:00 開放入場）

2024.03.22（六）15:00 開演（14:00 開放入場）

創辦人／永久音樂監督：小澤征爾

小澤征爾音樂塾副塾長：原田禎夫

助理總監：小澤征良

導演：大衛・尼斯（前紐約大都會歌劇院總導演）

佈景＆服裝設計：羅伯特．佩德左拉（前紐約大都會歌劇院設計師）

指揮：迪亞哥・馬休斯（小澤征爾音樂塾首席指揮）

小澤征爾音樂塾管弦樂團

詳細演出陣容請見 官方網站

【台灣特惠預售】

一般席票價（以日幣匯率0.245計算）：S席 NT$5,390 (¥22,000)、A席 NT$3,920 (¥16,000)、B席 NT$3,185 (¥13,000)、C席 NT$1,960 (¥8,000)

U39特別方案 NT$2,450 (¥10,000)：限1986年（含）以後出生者購買，將由主辦單位分配席次，每位入場者皆需於領票時以護照確認購買資格，不符資格者需現場補差額。

U25特別方案 NT$735 (¥3,000)：限2000年（含）以後出生者購買，每位入場者皆需於領票時以護照確認購買資格，不符資格者需現場補差額。

以上一張票券皆含一份台灣專屬特典：1. 節目冊一本。2.明信片或音樂塾紀念品一份。3. 台灣觀眾限定後台導覽：預計於3/15（六）上午於京都ROHM劇場舉行，實際舉行時間待通知，2025小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯。

【購票連結】

京都場次（3/14、3/16）： 京都場－2025小澤征爾音樂塾 台灣專屬優惠購票

東京場次（3/20、3/22）： 東京場－2025小澤征爾音樂塾 台灣專屬優惠購票

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