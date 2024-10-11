美國國家交響樂團全員罷工 不到一日就達標

文/MUZIK

美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）團員所屬工會（Metropolitan Washington, D.C., Federation of Musicians, Local 161-710, American Federation of Musicians）於9月27日宣布，該團經表決程序，全員一致授權，對甘迺迪中心（Kennedy Center）拖延其集體勞務合約一事進行罷工，這也是該團46年以來的首次罷工，將直接衝擊其開季週，包括開季音樂會在內的四場演出都無法登臺。

但他們才剛開始，勞資雙方就大致談攏、終於原則性同意時效18個月的新合約，讓這場行動在一天之內迅速收場。

甘迺迪中心發表的聲明稱，他們與團方董事會都對和工會達成之協議感到滿意，其內容包括將180萬美元用於這兩年、每年為樂手加薪4%，屬全美受到最多補償的樂團成員之列，並承諾於2026年初再度開始商談相關事宜，且增加了健康保險選擇和帶薪親子假。

據中心方面說法，他們在長達數月的協商中，以經濟面能夠負擔的慷慨——約內加薪12%、使基本薪資達到178840美元——提出4年期的新版勞務合約。而樂手們提出25%的加薪幅度、以此作為在COVID-19疫間只支薪65%的補償，在財務上是不可行的。

工會發表的聲明則指出，他們從5月就開始與中心商討簽訂新版合約，但直到投票決定罷工當天，雙方在薪資與其它條件方面都遠未形成共識。資方提供的薪資與紐約愛樂、波士頓交響、芝加哥交響、洛杉磯愛樂等同級大團相形見絀，再考慮到樂手在華盛頓特區生活的高昂開支，更是讓勞動條件雪上加霜，將對有才之士失去吸引力，使中心與樂團無法承擔一流表演據點之責。

樂手們發給媒體的聲明也提到，他們以樂團為傲，其成就卓然，但其底線在於，甘迺迪中心必須在新合約裡對此認可，如果他們不支付頂級樂手們相應的薪資，全球音樂高才自然就會流向其它願意給予合理報酬的團體。

紐約愛樂近期與團員簽訂的新約，將於3年內提供30%加薪；波士頓交響則早在2023年就與團員達成了類似的疫間損失補償協議；費城管弦樂團去年同樣承諾3年內加薪15.8%。相較之下，工會認為，國家交響樂團團員要求4年加薪25%，只是跟上同儕的腳步，遑論樂手們疫間不只減薪，還捐出13萬元幫助該團「被休假」的員工，直到他們保住工作或受聘回籠，現在還承受著延遲加薪的損失。中心與團方在同級團體之間，完全沒有於公平補償樂手方面，扮演應有的領頭羊角色。

雖然罷工很快結束，但工會指控甘迺迪中心安保人員試圖在罷工開始之前阻止他們發放傳單、威脅報警，因此已向國家勞動關係委員會提交非平等勞動行為之訴。

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