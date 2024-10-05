兩百多年後再發「新單曲」 莫札特作品重見天日

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文/MUZIK

莫札特譜於1760年代中期、未曾面世的弦樂曲，日前在德國萊比錫市立圖書館為人發掘，並在9月19日於薩爾茲堡首次公演之後，再於萊比錫歌劇院完成德國首演。

這首C大調樂曲寫給兩部小提琴、一部大提琴與一部大鍵琴，以七段短小的樂章組成，演奏時長約12分鐘。

研究者們是在該市音樂圖書館比對最新版克歇爾目錄（Köchel Verzeichnis）時，發現這部以深棕色墨水謄寫在手工白紙上、各部分別裝訂，但從未面世的遺作。

不過該稿應非出自莫札特本人之手，而是1780年左右製作的一個複本，此曲目前已經以「相當小的夜曲」（Ganz kleine Nachtmusik ）之名，被納入克歇爾目錄，編號K. 648。

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