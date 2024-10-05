英國音樂家聯盟：脫歐造成近六成音樂人再也無法跨海演出
文/MUZIK
英國音樂家聯盟（Musicians' Union）近期發布的調查顯示，英國脫歐之前就在歐陸演出的受訪者中，有75%表示自脫歐以降，接到的邀約變少；59%在財務上無法再負擔歐洲巡迴演出所需；更有22%的人失去了在歐陸75%的工作。
他們也提到，在歐盟區工作需要的海關文件（貨品暫准通關證，ATA Carnet），是導致成本增加的重要原因之一，音樂人依個別狀況，要為部分申請程序多付300-2000英鎊，所以也有41%的人乾脆在歐盟國家當地租用器材設備，以免還得花更多錢。
結算下來，有13%的受訪者指出，因為英國方面的作為，稅金與國際保險費用增加，讓他們損失了赴歐陸工作的部分、甚至是全部所得。
不過工黨政府的上臺，還是讓英國音樂家聯盟對未來有所展望——被任命為歐洲關係大臣的Nick Thomas-Symonds已經承諾，要為英國音樂家赴歐陸演出的種種問題解套、勞動大臣亦然——「我們期待與業界同行和工黨合作，推動這一進程。我們的擔憂最終得到認真對待、令人一新耳目，過去四年呼求變革的爭論，終於贏得回報。」
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