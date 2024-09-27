巴黎聖母院大鐘回歸 12月再度齊鳴
【文/MUZIK】
巴黎聖母院鐘塔裡的大鐘已經復位，為迎接今年12月8日的重新開院作好準備。
這些鐘都是2012-2013年、紀念巴黎聖母院落成850年時，為替換已經走調的舊鐘所鑄。
這些大鐘由卡車隊運抵現場、其中最重的一座超過4噸。主管此院、在其內為大鐘主持祝聖儀式的巴黎聖母院大都會大教堂總主教Olivier Ribadeau Dumas稱它們為教堂將要再次引起大家共鳴的信號、它的音聲將再為人所聞。這是召集祈禱者、呼號聚首的信號。
該院修復工程計劃總管Philippe Jost也將大鐘的到來視為教堂重生的絕美象徵，並說這些鐘將一個個掛上定位及測試，不過要等到開院日，它們才會一起敲響。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言