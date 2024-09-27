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巴黎聖母院大鐘回歸 12月再度齊鳴

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

巴黎聖母院鐘塔裡的大鐘已經復位，為迎接今年12月8日的重新開院作好準備。

這些鐘都是2012-2013年、紀念巴黎聖母院落成850年時，為替換已經走調的舊鐘所鑄。

這些大鐘由卡車隊運抵現場、其中最重的一座超過4噸。主管此院、在其內為大鐘主持祝聖儀式的巴黎聖母院大都會大教堂總主教Olivier Ribadeau Dumas稱它們為教堂將要再次引起大家共鳴的信號、它的音聲將再為人所聞。這是召集祈禱者、呼號聚首的信號。

該院修復工程計劃總管Philippe Jost也將大鐘的到來視為教堂重生的絕美象徵，並說這些鐘將一個個掛上定位及測試，不過要等到開院日，它們才會一起敲響。

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