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英王任命首位黑人女性王室音樂總監

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

知名作詞、作曲家Errollyn Wallen，已由英王查爾斯三世欽點為英國王室音樂總監（Master of the King's Music）。

英國王室音樂總監一職，為查爾斯一世於1635年所創，如今仍由君主將此榮譽授予一位給聯合王國與大英國協音樂生活增添色彩的音樂家。接受總監榮銜者並無固定職責，但通常會為特定皇家活動，例如登基大典、婚禮等譜寫樂曲。近年該職已訂為10年一任，地位約與桂冠詩人（Poet Laureate）相當。

先前Wallen就曾受到委託，為前女王伊麗莎白二世金婚與鑽石婚創作紀念曲目，如今從伊麗莎白二世於2014年7月任命、也是首位擔任王室音樂總監的女性Judith Weir手中接下此職，讓他殊感愉悅，稱其為極大的榮幸。

Wallen生於貝里斯，2歲時隨家人遷居倫敦，在倫敦與劍橋國王學院完成音樂教育；2007年由時為威爾斯親王的查爾斯授予大英帝國員佐勳章（MBE）；2021年再以音樂成就獲得司令勳章（CBE）；去年他成為全球前20位樂曲最常被演出的在世古典音樂作曲家，也是第一位得到Ivor Novello獎（古典音樂類）的女性，曾為倫敦2012年帕林匹克大賽作曲，還是在逍遙音樂節上發表作品的第一位黑人女性音樂家。

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