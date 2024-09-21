史卡拉進化中 裝上多語字幕互動面板
文/MUZIK
米蘭史卡拉歌劇院目前正針對聲學、座位設施、門廳及院前立面，進行整建工程，這也是該院繼2002-2004年大幅整修以來最具規模的一次翻修計劃。在剛剛過去的暑休期間，他們更換了全廳座椅背面及包廂牆面的1944部個人小型螢幕，以及站位空間的6部監視器，讓原本只能在演出中顯示兩種語言的小字幕，變成了可以容納八語字幕的互動平板，叫今年9月開始入內欣賞節目的觀眾耳目一新。
之前史卡拉廳內裝設的小螢幕，除了「篇幅」有限、僅容雙語，還面臨維修斷料問題，其中有些畫面已經漆黑一面，呈現罷工狀態。經過更新，現在的8吋觸控平板不僅可以在演出時提供義、英、法、德、西五種語言的實時字幕，且配備如同手機防偷窺功能、不會打擾鄰座的濾光設計，還能在演出前與中場休息時提供其它資訊、訂購票券、預訂酒吧服務等。
不過舞臺前上方的大型LED字幕機仍會暫時保留，全院其它整建工作也在陸續進行中，還要一段時間才會全部完成。
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