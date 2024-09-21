聽新聞
0:00 / 0:00
費城歌劇院為所有節目推出11美元親民票價
文/MUZIK
費城歌劇院（Opera Philadelphia）「Pick Your Price」新票務系統上線，購買2024-25樂季每場節目的票券，都只要花11美元，從財務角度實際降低門檻、讓更多人有機會接近歌劇藝術。
這套票務體系出自該院新任行政總監、假聲男高音Anthony Roth Costanzo之手——他在上任的前十週裡，就給歌劇院籌得超過700萬美元贈與和贊助，使「Pick Your Price」有了實現的可能——在這個票務系統裡，每場演出的所有座位都只賣11元，但Costanzo仍鼓勵出得起更多錢的看倌，選擇持續以高過11元的「標準價格」購票，對增進表演藝術的近用性作出貢獻；而原本的訂閱方案也將保留，訂閱者可由此得到優先選位的資格。
Costanzo指出，票價是人們走進歌劇院的一大障礙，而銷售通常決定了劇院的節目規劃、經營與行銷，如果他們擔憂是否可以高昂的價格售出票券，那麼能夠觸及的人、能夠做的事情都會因此受限。「Pick Your Price」的想法，就是邀請每一個人以出得起的價格，與費城歌劇院建立連結，希望藉此鼓勵觀眾「冒個險」、「嘗個鮮」、讓父母親更有機會帶孩子進來，也刺激原本的劇迷進院享受更多場次。而其終極目標，正是把歌劇帶給更多人、並把更多人帶進歌劇裡。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言