張弦將任西雅圖交響樂團音樂總監

文/MUZIK

張弦即將在2025-26樂季上任西雅圖交響樂團（Seattle Symphony）音樂總監，首張合約為期五年。本樂季他已就任該團準音樂總監，正式接過上一任總監Thomas Dausgaard 2022年1月突然離職、留下的位置之後，張弦也將締造紀錄、成為美國西岸大團聘任的第一位女性音樂總監。

2008年6月，張弦第一次指揮西雅圖交響樂團，在Benaroya Hall演出普羅高菲夫的《亞歷山大．涅夫斯基》，後來雙方多次合作，去年他也指揮了《布蘭詩歌》，今年則是《阿帕拉契之春》。他曾評述，自己透過每次來訪，體會到樂手們的深度與對音樂的了解，以音樂角度而言，他們真的是身處同一個世界、說著同一種語言。

張弦自2005-07年即任蘇市交響樂團（Sioux City Symphony Orchestra）音樂總監、2009-2016年執掌米蘭威爾第交響樂團（Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi）；2016-17樂季再任紐澤西交響樂團音樂總監（New Jersey Symphony Orchestra），2023年與費城管弦樂團及Time for Three三重奏錄製Jennifer Higdon與Kevin Puts的作品，獲得葛萊美獎。

西雅圖交響樂團執行長Krishna Thiagarajan對張弦的能量與他和樂團之間的連結印象深刻，他認為張弦指揮任何作品，都能呈現新的觀點；於傳統核心曲目，又能夠作出令人信服的詮釋；對當代美國作曲家，尤其移民族裔創作的音樂更是相當拿手，可說是這一行裡的頂尖女性。

未來張弦每年至少會有14週在西雅圖、8週在紐澤西工作。其經紀人Alexander Monsey告知獲聘西雅圖交響一事，讓當時正在巴西指揮國立聖保羅交響樂團（São Paulo State Symphony Orchestra）的他有些意外：「我有點驚訝，完全沒想過會聽到這樣的好消息。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》