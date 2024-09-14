苦你所苦 悲傷音樂的心理救贖

文/MUZIK

生活已經很累很苦，但許多人仍然喜歡聽悲傷的音樂，尤其在遇上逆境的時候，比起熱鬧歡娛地強顏歡笑、轉換心情，來首哀歌，反而讓人不覺地平復許多。然據過往的心理學研究顯示，這並非單單出於個人偏好，悲傷的音樂也不僅是哀人限定，而是作為日常的一部分，時時都能在生活中扮演著擁有三種能力的正向角色：

1.讓我們同在一起

聆聽悲傷音樂，可以建立一種同理感、相連感，減輕孤寂，雖然音樂或歌曲呈現著悲傷情緒，卻能讓聽者知道自己的感覺是普遍的，從而得到平靜與舒緩，有鎮定人心的效果。

有 研究 顯示，悲傷音樂除了可以提供慰藉、有助於情緒封閉與情緒調整、表達感覺、促進與作曲家和其他聽者的情感連結。這種共感能讓人不孤單，覺得自己的苦痛，也是人類廣大經驗的一部分。還能讓人有機會走進內心、探索並了解自己的情緒，對具高度同理心者尤然。

2.助你走過幽谷

遇到困境而深感難過時，聽悲傷的音樂，不僅不會更難受，反而有助於走出傷痛。

2016年的一分 研究 認為，悲傷音樂透過提供負面情緒宣洩的管道、健康的應對機制，成為聽者調整心情的工具。它可以讓人安心地釋放情緒、為壓抑的痛苦找到出口；並可幫助聽者了解與表達自己的情緒、鼓勵自我反省、思考個人經驗與感受的意義。特別益於心理健康者處理悲傷情緒，在沒有「那麼健康」的人身上，則會收到混合的效果。

不過也有另須注意的例外：2019年發表於《Psychology of Music》的研究指出，患憂鬱、自卑，和有沉思傾向的青少年，聽悲傷音樂可能會加重病情，尤其是在他們正身陷負面情緒時。在該研究近1700名參與者中，約有17%表示比同儕更感悲傷。

3.美感體驗

悲傷的音樂可以引起一部分人哀傷的深度美感體驗，像是莊嚴的平靜感，不過這種情感當然也可能是苦樂參半的。在聽者不感覺受到威脅的程度之內，它除了能帶來美學上的享受，就心理層面而言，透過召喚懷舊感與過往回憶，也有整頓心情、喚起同理心的效果。

研究指出，受試者在線上調查裡反映，自己最常在聽悲傷音樂時獲得美感體驗的狀況有四：當音樂誘發想像時、有助於調適情緒時、喚起同理心時、提供無償的安全感時。

這種音樂首先引發的是懷舊感，而不是悲傷——同理心強、情緒穩定性較低的人更傾向於欣賞到這個層面——它有多重的情感層次，開啟聽者欣賞的深度，且常促使他們靜思、探索自身情感的細微之處。

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