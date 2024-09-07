墨爾本交響行政總監下臺 團方對戰鋼琴家

文/MUZIK

墨爾本交響樂團（Melbourne Symphony Orchestra）團員日前對團方投下不信任票，藉抗議鋼琴家Jayson Gillham音樂會遭到取消一事，問責管理階層長期忽視藝術家、團隊紀律廢弛、財務不佳，矛頭直指行政總監Sophie Galaise及營運長Guy Ross，使得Sophie Galaise就此離職，團方將帶領行政團隊的工作暫交經驗豐富的策略顧問Richard Wigley，希望藉此挽回團員與觀眾的信心。

但另一方面，該團與鋼琴家Gillham結的樑子，似乎卻到了可能要循法律途徑處理的程度。

Gillham指控墨爾本交響樂團因政治信仰或活動歧視自己，違反2010年的平等機會法案及2009年的平等工作法案規定，並委託律師發信樂團，表示如果對方同意公開道歉、確立藝術家的言論自由、賠償音樂會取消的名譽損失、承諾未來的合作以修補鋼琴家的專業地位，就不會選擇對簿公堂。Gillham還要求樂團委託巴勒斯坦作曲家譜寫新的鋼琴協奏曲，及捐款給該國國立Edward Said 音樂學院基金。

團方也由律師發信，除了一口回絕這些要求，還指8月15日的音樂會取消，與Gillham的政治立場或言論自由無關，而是因為對方的經紀人疑似在8月14日通知樂團Gillham不會登臺。

針對取消音樂會過程的第三方獨立調查，目前已經委由音樂家、前藝術部長Peter Garrett 及澳洲KPMG主持。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》