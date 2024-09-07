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巴倫波英逍遙音樂節復出

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

巴倫波英（Daniel Barenboim）日前攜手小提琴名家慕特（Anne-Sophie Mutter），指揮東西合集管弦樂團（West-Eastern Divan Orchestra），於逍遙音樂節復出，重登舞臺。

2022年，當時81歲的巴倫波英就因嚴重的神經問題，公告淡出接下來的舞臺活動與指揮邀約，專心照顧身體。因此這回他在第31屆逍遙音樂會現身，指揮舒伯特第九號交響曲，並與慕特合作布拉姆斯小提琴協奏曲，即被形容《衛報》為「難忘的英雄式回歸」。

回顧過去，巴倫波英上次帶領自己與薩依德（Edward Said）共同創立的東西合集管弦樂團赴逍遙音樂節演出，也已是五年之前的事。

由Martin Kettle執筆的《衛報》樂評認為，這場演出呈現舒伯特第九應有卻不易見到的樣貌，足以讓這個本就難忘的夜晚，成為偉大的一夜。

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