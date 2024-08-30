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墨爾本交響樂團團員發難 對管理高層投下不信任票

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

日前，墨爾本交響樂團（Melbourne Symphony Orchestra）團方因為鋼琴家Jayson Gillham在自己的鋼琴獨奏會上，演出事涉加薩走廊記者困境的作品，而逕自取消了原訂於8月15日與之合作的節目。這引起該團團員的不滿，並以壓倒性多數投票通過了對行政總監Sophie Galaise及營運長Guy Ross的不信任案。

團員們發表公開信，指出團方已經好幾次像這樣不與藝術表演者商議，就作出決定，讓整個樂團在藝術與財務方面，受到嚴重的負面衝擊。儘管他們努力以正式管道向領導高層反映狀況，高層的回應效率卻很低落，許多時候甚至直接無視，讓該團成了溝通不良、欠缺問責、紀律崩壞的職場。

目前，被樂手們點名的墨爾本交響樂團團方已經承認，取消與Gillham合作的場次是錯誤的，將會重新安排該節目登臺。他們也發表聲明，表示將對決定取消此節目的政策、程序及後續處置，進行外部獨立審查，並調查導致8月15日節目遭到取消的事件。

對於團員的公開質疑，董事會也表示將在細節確定後提供有關此次審查的更多資訊。

另一方面，為聲援樂手們與被下架的Gillham，澳洲樂團The Cat Empire也推遲了原訂8月22、23、24日與墨爾本交響樂團的合作演出，以顯示支持言論自由、藝術表達與包容的原則。

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