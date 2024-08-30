辛辛納提交響樂團與工會達成協議 簽訂新合約
文/MUZIK
辛辛納提交響樂團（Cincinnati Symphony Orchestra）團方宣布與勞方訂立為期五年的新合約。該約自今年9月9日生效，內容包括在五年內加薪達23%、更彈性的時程安排，以及「領先業界」的面試與任期條款。
該團董事長兼執行長Jonathan Martin在聲明中指出，與工會（American Federation of Musicians Local 1）達成的協議，促使樂團更著力落實多元、平等與包容：「協議中的新合約與政策條款，依據National Alliance for Audition Support和Black Orchestral Network的建議，採用領先業界的面試方式與任期條款，聚焦於透明、公平與支援機制。」
團方亦列出這兩個團體給予的建議，包括：
提高Sphinx Orchestral Partner Audition（提供黑人與拉丁裔樂手面試機會的組織）獲選者進入面試倒數第二輪的比例。
根據工作相關標準，建立與執行正式的評估流程，並在樂手任職期間，為其增加支援系統。
為對抗利益衝突，面試過程與任職期間都要採取保護措施。
Martin說明，新協議帶來穩定，讓樂團能全力進行戰略計劃，有助於確保Cristian Măcelaru 2025年順利上任，成為該團音樂總監。
至於合約中強調的所謂彈性時程安排，則是保證為藝術與經濟方面的機會留下空間，包括彈性安排工作週的時程，以應對計劃與實際狀況的多元演出需求。
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