獻給大師！2024小澤征爾松本音樂節「小澤征爾—在松本的日子」與「樂團音樂會C」

文/MUZIK

21日的小澤征爾松本音樂節相當具有意義，首先是在松本市美術館開幕「小澤征爾—在松本的日子」特展，全程免費開放參觀。展區裡以小澤征爾在松本音樂節歷年來的照片為主，除了一般常見的演出指揮照，還有各種小澤征爾參與松本活動的珍貴攝影，像是打棒球、玩夏季敲西瓜、穿著浴衣（花紋甚至寫滿了「征爾」！）等，充分展現出大師純真且充滿親和力的一面。

另外，還有各種極為珍貴的大師生涯文物，譬如1959年貝桑頌指揮大賽首獎獎狀（還黏著當時使用的指揮棒）、大師最喜愛的紅襪隊外套及帽子、某年音樂節歌劇歌手集資送給小澤征爾的單車等，最令人印象深刻的，還有一台看起來歷史悠久、甚至有點破的直立式鋼琴，這是小澤征爾小時候，三個哥哥為了他要學習音樂，到東京近郊的立川親戚家，花了三天時間才運回來的琴！自此一直珍藏於小澤征爾家中，蘊藏了全家人對於大師音樂天份的疼愛，也多次出現在小澤征爾的訪問與記錄片裡。展期至9/1大師生日當天，若有機會到訪松本的遊客，不妨抽空前往欣賞這個難得的展出。

晚間則是「樂團音樂會C」的首場演出，此場演出同樣，由於原訂指揮家尼爾森斯（Andris Nelsons）上週一因身體不適臨時取消行程，在有限時間內主辦方尋找代打指揮，最後由兩位指揮分別負責本晚的布拉姆斯第三號與第四號交響曲。

上半場由日本指揮負責，下野竜也與小澤征爾一樣，曾獲貝桑頌指揮大賽首獎（2001年），並且活躍於日本樂界，現為NHK常駐指揮、廣島交響樂團桂冠指揮與札幌交響樂團首席客席指揮等，也曾在2014年率領霧島音樂祭管弦樂團來台演出，對於當時的貝多芬第六號演出我留下深刻印象。

或許是代打緣故，下野竜也直接隨著樂團登台，不強調自我主義，演出中也可以聽到這樣的傾向，感覺下野竜也放手讓齋藤紀念管弦樂團發揮自己的音色，把個人觀點降到最低，整體樂團氛圍也較為輕鬆，不像有時第三號一開始會給人較為緊張壓迫的張力，當中各個聲部的音色也都發揮到極致，像是第二樂章木管與弦樂之間的溫柔唱和，第三樂章著名的大提琴主旋律則是強調長音，增加情感厚度，而前柏林愛樂法國號首席巴伯拉克（Radek Baborák）的獨奏，更是讓人覺得「此音僅只天上有」之嘆。有趣的是，第四樂章下野竜也彷彿把開關打開，突然拉高了速度與音量，讓此樂章進入強大對比的戲劇性，輝煌地結束了本首交響曲。

下半場的指揮人選，則在公佈時稍感意外又理所當然：正是上半場的法國號首席巴伯拉克！其實巴伯拉克早已「棄法國號投指揮棒」已久，也在日本擔任過山形交響樂團的首席客席指揮，並且自己創立捷克小交響樂團，現在要聽他吹巴伯拉克，大概也只有松本音樂節的齋藤紀念管弦樂團了。因此，在樂團一週內遍尋不到指揮時，巴伯拉克自告奮勇表示能夠站上指揮台，光此點就值得鼓勵。

以布拉姆斯第四號交響曲來說，巴伯拉克採用相當「平順」的方法詮釋，稍微捨棄了曲中較為強烈的戲劇對比性，第二樂章的管樂加上弦樂撥奏平衡感控制極佳，不知是否與巴伯拉克的管樂出身有關，第三樂章則強調大量的強音，讓旋律聽起來相當「剛性」，第四樂章指揮則是加足馬力往前衝，齋藤紀念管弦樂團的成員更是發揮出各種絕活，讓各段變奏聽起來各具活力。

今晚的演出後，觀眾果然還是久久無法散去，巴伯拉克最終更邀請上半場的下野竜也一起登台接受歡呼，樂團全體成員兩次返場謝幕，觀眾才肯停下掌聲離開。

「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動

報名連結

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──臺北場

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──高雄場

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