巴西大提琴家因腦癌逝世
文/MUZIK
66歲的巴西知名大提琴家Antônio Meneses Neto因患侵襲性最強的腦癌：多形性膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme，GBM），宣布退出所有教學與演出活動。7月開始，他便留在瑞士家中接受安寧療護、與家人和朋友為伴，度過生命中的最後時光，最終在8月3日去世。
1957年生於勒西菲、長於里約熱內盧的Meneses，1977年在幕尼黑音樂大賽奪冠，又於1982年的柴科夫斯基大賽再次封王。1998至2008年間為美藝三重奏成員，長年與鋼琴名家普萊斯勒（Menahem Pressler）、皮耶絲（Maria João Pires）搭檔演出，是當代極為出色的獨奏家與室內樂演奏家，也是巴西音樂的推廣者，曾錄製魏拉—羅伯士大提琴作品全集，也曾委託巴西作曲家譜寫受到巴赫無伴奏大提琴組曲啟發的新作。
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