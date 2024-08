大都會歌劇院續約涅傑—瑟貢 攜手可望超過十年

文/MUZIK

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)宣布,與現任音樂總監涅傑—瑟貢(Yannick Nézet-Séguin)延長合約至2029-30樂季。

涅傑—瑟貢2009年底首次與大都會合作,2016年受聘為音樂總監,原訂於2020-2021樂季正式到職,未料時任總監李汶(James Levine)因性醜聞提前離開,涅傑—瑟貢於是提前至2018-2019樂季接棒。如今雙方再續6年,這位音樂總監在任的時間也可望超越10年。

在接下來的任期中,涅傑—瑟貢將從2027-28樂季開始,演出華格納《尼貝龍指環》,預計至2030年春季演完全本。接下來的六年,他每個樂季都會指揮5部歌劇,包括要在大都會首演的《The Amazing Adventures of Kavalier & Clay》、《El Último Sueño de Frida y Diego》、《Lincoln in the Bardo》、《The Highlands》、《The Wedding Banquet》等全新劇目;也有新製作的《崔斯坦與伊索德》、《費加洛婚禮》;以及重登舞臺的《唐喬望尼》、《帕西法爾》、《托絲卡》等。

