不失平易的精緻——MUZIKids 2024兒童古典音樂節首登戲曲中心 上萬親子兩日共樂 開全臺風氣之先

文/MUZIK

臺灣第一個專為學齡孩童設計的音樂慶典「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」，8月10日至11日於臺灣戲曲中心盛大舉行，音樂節創辦人暨藝術總監孫家璁以累積十八年的古典音樂媒體MUZIK經營經驗，集合了指揮家張尹芳、鋼琴家顏華容、微光古樂集、米特薩克斯風重奏團等堅強的音樂家陣容，鋼琴家范德騰更兼以「說書人」的身分中英雙聲道演出，共有8檔、多達16場專為親子設計的音樂會，於兩日之內接力舉行。自3月宣布啟動消息伊始，即引起愛樂家庭的強烈關注，不但在早鳥期間就熱銷4成票房，更有4場音樂會全數完售，總票房累積近五千人次，戶外市集也吸引數千大小朋友到訪，創下親子音樂類節慶萬人同樂的佳績。

有別於一般表演藝術演出動輒兩、三小時的常態，「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」考量親子活動的特性，兩日都在白天進行演出，最後一場結束時間不超過晚上7：30，讓家長與孩子都有充分時間返家休息。此外，所有演出皆設計在一小時內，親子們皆能於毫無壓力的情況下聽完整場音樂會。

現場還能進入臺灣音樂館，免費參加輕輕鬆鬆的午休音樂會，廣場並且設有親子友善的露天市集及快閃表演，除了集合眾多極富教育意義的體驗活動攤位，更加碼10場免費戶外快閃演出，完全開放自由參與，讓這處平日不離唱唸作打的傳統藝術重鎮，一時化為磺溪之畔童聲處處的親子樂園。

孫家璁表示，近年臺灣專為兒童設計的表演藝術活動越來越多，尤其暑假各地皆會舉辦兒童藝術節：「當中戲劇、舞蹈、馬戲甚至音樂劇的表演都相當可觀，但令愛樂者感到可惜的是，幾乎見不到音樂類型的演出，古典音樂就更少見了。」有感於聽覺美學的培養，需要從孩子尚在發展階段時建立，MUZIKids特別在去年就開啟了針對親子音樂教育的全新網站「MUZIKids」，同時也舉辦音樂律動課程「海洋世界」「你好，莫札特！」等活動，開創古典音樂在親子表藝領域的可能性。

◆精心打造 給孩子永留心田的聽覺之寶◆

於8月10日及11日舉辦的「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」，體現孫家璁長年觀察這類活動的心得：「為兒童設計的音樂活動，除了內容有趣、時間不能太長外，更重要的是，一定要保有最高的演出品質──小朋友的耳朵其實很靈敏，演出夠有水準，自然就能吸引他們專注聆聽，並將美感深植他們心裡。」

因此，MUZIKids特別邀請知名指揮家張尹芳為本次的樂團指揮兼藝術顧問，同時也是兩個孩子母親的他，非常樂見音樂節的形成：「我曾參與許多為兒童設計的音樂會，觀眾反應也很好，但就是缺少了一股力量，把大家集合起來。因此我非常高興看到MUZIKids願意投入資源舉辦音樂節，讓更多小觀眾能與爸爸媽媽一起感受古典音樂的『樂』趣！」

張尹芳帶領音樂節的節慶樂團，在樂團首席張恆碩、小提琴家馮楚軒、中提琴家蔡秉璋、大提琴家唐鶯綺、單簧管家黃荻、法國號家黃任賢、打擊樂家翁明榆等聲部首席的合作下，演出大表演廳的六場音樂會，包括四場融合樂團介紹與偵探故事的「我是破案高手！」（The Composer is Dead），以及最適合孩子入門聆聽的「動物狂歡節」。當中「我是破案高手！」的說書人一角，特別邀請曾經與張尹芳合作過此作品的鋼琴家范德騰加入，以探長身分帶領大小觀眾一起在樂團裡尋找案件的真兇，並且有中文與英文兩種版本的演出，多重感受不同語言下的巧妙張力。

相對於管弦樂，同樣在大表演廳登臺的，當然還有必不可少的室內樂，分別由MUZIKids節慶樂團四重奏和Ensemble Opus 5.0 室內樂集的「給孩子的第一場室內樂——弦樂與木管」，以及台北青年管樂團銅管五重奏和台北打擊樂團的「孩子的第一場室內樂——銅管與打擊」，以精緻又不失輕鬆的形式，搭配導聆解說，讓大家無壓力徜徉經典樂曲，開啟進階欣賞的契機。

◆小表演廳的場次，富有多樣化的節目內容◆

「寶寶幼獸音樂會」是鋼琴家顏華容特別針對學齡前的幼童精心設計，孩子們可以毫無拘束地跟著琴音律動，甚至能圍繞在鋼琴家身旁，近距離享受世界級的演奏；「音樂伴我成長」則是顏華容揉合了自身與朋友的習琴故事，邀請家長與孩子們一同聆聽最動人、最想上手的樂曲，回憶接觸音樂路上的難忘的努力與美好。

「海盜大富翁」由臺灣知名古樂團微光古樂集全新製作，以充滿力量與感性的古樂聲響，帶領孩子們進入大海的冒險；「Do Re Mi 喜咧兜？」則是米特薩克斯風重奏團最受歡迎的兒童音樂會系列「動物樂園」之新作，透過兔子、獅子、老虎、狐狸等角色故事，讓人一起徜徉於薩克斯風四重奏的優美旋律。

◆眾聲融融 樂遊半日的夏日派對◆

MUZIKids 2024兒童古典音樂節最初在尋覓音樂節場地時，「戶外空間」就是極為重要的考量，孫家璁表示：「我們深知互動體驗對於孩子們學習的重要性，完全不亞於在音樂廳內的演出。」因此，在選定臺灣戲曲中心做為舉辦場地時，也早已著手安排戶外市集：「MUZIKids相當高興有許多單位願意響應我們的理念，一起加入這個市集，創造對於孩子們最友善的親子盛宴！」

本次戶外市集參與的單位相當多元，音樂類包含朱宗慶打擊樂教學系統現場提供可讓孩子們自由敲打的樂器，感受打擊樂的精采活力；Yamaha山葉音樂推出闖關活動，讓孩子們在遊戲中學習到節奏律動與鍵盤彈奏；教育部樂器銀行則會擺出小提琴、長笛、小號、吉他與烏克麗麗等五種樂器，現場讓孩子體驗演奏樂器的有趣之處；近年專注於兒童音樂劇場的謎思星球劇團 ，也用音樂結合戲劇的即時互動，給孩子們留下深刻印象；米特薩克斯風重奏團團員將演奏數位薩克斯風YDS-150，豐富且多元的音色結合數位功能，為親子觀眾提供創新的音樂學習選項。

在音樂內容之外，長期關注學童用眼健康的 大學眼鏡和大學眼科，也在現場用音符遊戲的方式，引導孩子們注意自己的視力保健；「我好，你好！親子共好空間」 則準備溫馨的家庭相框，闖關打卡拿限定親子專屬禮物，為音樂饗宴留下珍貴回憶；近來現象級爆紅兒歌《蘑菇濃湯》製作團隊小啼大作也與重版文化推出實體繪本。還有餐車與手作等親子攤位的加入，全數開放現場自由參與。

另外，MUZIKids聯手臺灣音樂館與生活品牌眠豆腐，特別推出「午休音樂會」，首次將臺灣音樂館打造成零壓力的音樂欣賞空間，超越座位的限制，讓民眾以最舒服的姿勢體驗音樂的另一種面貌；並邀請「愛拉琴基地」、「因為手碟」與「臺灣藝術教育高校聯盟」的音樂家們帶來現場演出，包括古典樂曲、臺灣歌謠等適合夏日的曲目，期待藉此機會讓小小聽眾認識臺灣音樂，以及臺灣音樂館的豐富館藏。

除了音樂展演，MUZIKids也相當注重專業音樂教育的傳承，本次特別與臺灣藝術教育高校聯盟合作，參與的12位優秀學生不但有機會與節慶樂團一同登臺，更會接受Opus5.0室內樂集、臺北青年管樂團、臺北打擊樂團等職業演奏家的指導，進行室內樂交流與演出，希望在音樂節播下的種子，不只是針對觀眾，更是在舞臺上的永續發展。

嗨玩臺灣戲曲中心內外的MUZIKids 2024兒童古典音樂節，隨著8月11日晚間閉幕場「動物狂歡節」最後一個落下的音符劃上句點。連續兩日累積上萬人次的現場人潮，讓歡樂之聲響遍場館室內、室外每個角落，也鼓舞了每一位參與其間、樂在其中的愛樂者，更令人不禁期盼來年，還能在MUZIKids兒童古典音樂節再度欣然相會！

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