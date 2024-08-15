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大都會歌劇院續約涅傑—瑟貢 攜手可望超過十年

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）宣布，與現任音樂總監涅傑—瑟貢（Yannick Nézet-Séguin）延長合約至2029-30樂季。

涅傑—瑟貢2009年底首次與大都會合作，2016年受聘為音樂總監，原訂於2020-2021樂季正式到職，未料時任總監李汶（James Levine）因性醜聞提前離開，涅傑—瑟貢於是提前至2018-2019樂季接棒。如今雙方再續6年，這位音樂總監在任的時間也可望超越10年。

在接下來的任期中，涅傑—瑟貢將從2027-28樂季開始，演出華格納《尼貝龍指環》，預計至2030年春季演完全本。接下來的六年，他每個樂季都會指揮5部歌劇，包括要在大都會首演的《The Amazing Adventures of Kavalier & Clay》、《El Último Sueño de Frida y Diego》、《Lincoln in the Bardo》、《The Highlands》、《The Wedding Banquet》等全新劇目；也有新製作的《崔斯坦與伊索德》、《費加洛婚禮》；以及重登舞臺的《唐喬望尼》、《帕西法爾》、《托絲卡》等。

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