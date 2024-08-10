空中英語教室創辦人、銅管演奏家彭蒙惠高齡辭世

文/MUZIK

高齡98歲的空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日傍晚因多重器官衰竭，逝於淡水馬偕醫院。遺囑交代一切悉數捐出，身後火化、長眠於淡水。

治喪委員會將由空中英語教室與救世傳播協會共組，並於近期決定「彭蒙惠紀念音樂會」的舉辦時間和地點。

救世傳播協會董事長洪善群表示，「真正的下課時候，終於到來」，並感懷彭蒙惠終於與76年前遠赴中華、在西雅圖碼頭一別即成訣別的父母在天上團聚，更能夠面對一生拚赴的基督信仰；這位最稱職的英語老師，底子裡從來都是那樣義無反顧、頭也不回的宣教士。

救世傳播協會會長謝光哲表示，彭蒙惠1962年創辦空中英語教室，1963年創辦天韻合唱團，一生致力於英語教學和福音音樂傳教。「彭蒙惠紀念音樂會」將遵從遺願舉辦，彭蒙惠一向喜歡熱鬧、喜歡人們開心，希望參加者快樂開心的前來，因為他已到天堂和耶穌及父母、兄弟姊妹見面了。

《MUZIK》曾於2012年訪問時年85歲的彭蒙惠。彼時，這位初來臺灣即曾擔任國立藝專演奏教師的銅管專家，仍每日吹奏小號，而且常為教材譜曲填詞；他主持的空中英語教室辦公室則日日充滿樂聲：「我們早上上班前也會唱歌，音樂是提昇心靈的方式，這樣子比較不容易生病。」

根據空英、救世傳播協會提供的資料，彭蒙惠於1926年出生於美國西雅圖，12歲立志到中國傳福音，放棄紐約音樂學院獎學金，於1948年國共內戰最激烈的時刻抵達上海，後輾轉來臺，選擇在花蓮服務。

在花蓮時，彭蒙惠發現當時家家戶戶都有收音機，於是想到用媒體來傳福音。同時也看到臺灣人因為語言不通，無法跟國際人士溝通，因此決心開始推廣英語教育。

1960年，彭蒙惠搬至臺北，成立「救世傳播協會」，1962年獲復興電台委託製作英語教學節目。隨著「空中英語教室」開播，聽眾紛紛要求提供講義，於是從單張雙面印刷、一份新臺幣1元的講義，到1974年彩色雜誌出版，再陸續推出不同英語程度的刊物，讓《空中英語教室》、《大家說英語》就此成為許多英語學習者共同的回憶。

彭蒙惠對花蓮、偏鄉部落懷有無法割捨的感情，1999年開始舉辦英語夏令營，2014年正式啟動「偏鄉英語教育公益計畫」，開發為國小學童學習情境設計的教材，用遊戲互動方式，鼓勵孩子勇敢開口說英語。

彭蒙惠曾說 :「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，臺灣就是我的家。」她最愛吹奏經典名曲Down from His Glory（從榮耀降臨），藉音樂訴說上帝的愛。她並經常說：「我真正渴望的，當我見主面的時候，能夠聽到祂對我說，妳這又忠心又良善的僕人。」

回顧： 左手傳遞音樂語言 右手播下英語食糧 當彭蒙惠遇上古典音樂

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》