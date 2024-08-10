紐約音樂家勞退基金得款15億 惠及數萬人

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

為紐約音樂家聯盟近五萬名在百老匯、樂隊、樂團、劇場、電影業工作的工會成員設立的「美國音樂家與從業者聯邦休退基金（American Federation of Musicians and Employers' Pension Fund，AFM-EPF）」，將得到15億美元資金挹注，以維持其運作無虞。

這筆資金是參議院多數黨領袖Chuck Schumer所支持、2021年通過的美國救援計劃（American Rescue Plan）的一部分。

AFM-EPF原本面臨2034年資金告罄的危機，屆時他們就必須將退休會員領取的金額砍半，但經過此次金援，在未來很長的一段時間裡頭，應該都不用再擔心這樣的問題。Schumer在聲明中表示，當他成為國會多數黨魁時，就承諾要為工會的成員戰鬥，直到他們與家人可以放心拿到需要、該得的退休金。如今此事成真的消息，在他耳中聽來，就如音樂一般美妙。

錢不夠，早已是AFM-EPF難解的老問題。2018年，為此事推出平臺的Adam Krauthamer，獲選為紐約當地Local 802 AFM工會主席，他以帶動新成員加入、幫助增加基金為目標，成立了三年計劃辦公室，其後又經歷了Tino Gagliardi、Sara Cutler兩位主席。其間不只有一群音樂家曾因基金管理不善，控告其受託人，還加上COVID-19疫情，導致場館封閉18個月的衝擊，情況為之愈見嚴峻。

終於盼來財源的Cutler表示，音樂家生活不易，這個崩壞的退休金系統，又讓很多人過得更苦。多虧來自美國救援計劃的15億元，讓大家退而可休、能安心拿到應得的，非常感謝Schumer為他們爭得如此的勝利。

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