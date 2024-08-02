大師89歲冥誕紀念！「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」9月1日北高接棒播映

文/MUZIK

今年2月6日，日本指揮大師小澤征爾逝世，全球樂迷無不哀悼，緬懷其88年人生帶來的美妙樂章。因此，今年於日本長野縣松本市舉辦的「2024小澤征爾松本音樂節」，宣布要將長達一個月的音樂節全數獻給大師，並且在9月1日小澤征爾89歲冥誕當日，在台灣舉辦「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，下午3點於台北微風影城，晚上7點於高雄衛武營榕樹廣場，播放今年音樂節的「樂團音樂會C」節目：尼爾森斯指揮齋藤紀念管弦樂團演出布拉姆斯第三號與第四號交響曲，同時為了感謝台灣樂迷三年來對於本系列活動的支持，日本主辦方特別授權加映小澤征爾演出影片，與台灣樂迷一起懷念大師的身影。

今年音樂節主要演出將由首席客席指揮沖澤和佳（Nodoka Okisawa）指揮「樂團音樂會A」及「OMF歌劇《強尼．史基基》」，並且邀請身兼波士頓交響樂團與萊比錫布商大廈管弦樂團總監職的拉脫維亞指揮尼爾森斯（Andris Nelsons），在「樂團音樂會B」與「樂團音樂會C」中與齋藤紀念管弦樂團演出全本4首布拉姆斯交響曲，音樂節將於8月3日至9月4日在松本市舉辦，無法親炙現場的台灣樂迷，則可在「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」活動中，欣賞最新錄製的「樂團音樂會C」演出，在布拉姆斯第三號與第四號交響曲的樂音中，感受大師為此地留下的不朽傳奇。

針對今年的音樂節，小澤征爾生前於籌備期時，曾寫下如此話語：

「齊藤紀念管弦樂團（SKO）成立至今已居然已經40周年了，真令人吃驚。

對我而言，2022年能與沖澤（和佳）及Andris（Nelsons）相遇真的是十分幸運美好的事情。無論在排演還是正式演出，置身在兩人和SKO一同創造的音樂中，我有好幾次回憶起年輕的日子，即將展開冒險時，那種胸口的悸動。

搭乘貨船啟程去歐洲的時候；發覺無論在世界何處看見的夕陽都是一樣美麗的時候；在拉溫納音樂節、檀格塢及波士頓生活的日子……我所感受到的那種興奮及胸口的悸動，這些鮮明的回憶都一一被喚醒。

今年向新的時代跨出一大步的音樂節及松本，我打從心底期待著。」

「2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan」由小澤征爾松本音樂節執行委員會策劃，MUZIK謬斯客國際有限公司與Clover Arts Inc.製作，將在9月1日於台北微風廣場8樓微風影城、高雄衛武營樹洞電影院舉辦，台北場於下午3點舉行，報名費200元，並於現場回饋等值套餐；高雄場於晚間7點舉行，與衛武營國家藝術文化中心聯合製作，全程免費，欲報名者請至ACCUPASS網站辦理。

【報名連結】

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──臺北場

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──高雄場

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