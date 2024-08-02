大師89歲冥誕紀念！「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」9月1日北高接棒播映

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

今年2月6日，日本指揮大師小澤征爾逝世，全球樂迷無不哀悼，緬懷其88年人生帶來的美妙樂章。因此，今年於日本長野縣松本市舉辦的「2024小澤征爾松本音樂節」，宣布要將長達一個月的音樂節全數獻給大師，並且在9月1日小澤征爾89歲冥誕當日，在台灣舉辦「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，下午3點於台北微風影城，晚上7點於高雄衛武營榕樹廣場，播放今年音樂節的「樂團音樂會C」節目：尼爾森斯指揮齋藤紀念管弦樂團演出布拉姆斯第三號與第四號交響曲，同時為了感謝台灣樂迷三年來對於本系列活動的支持，日本主辦方特別授權加映小澤征爾演出影片，與台灣樂迷一起懷念大師的身影。

今年音樂節主要演出將由首席客席指揮沖澤和佳（Nodoka Okisawa）指揮「樂團音樂會A」及「OMF歌劇《強尼．史基基》」，並且邀請身兼波士頓交響樂團與萊比錫布商大廈管弦樂團總監職的拉脫維亞指揮尼爾森斯（Andris Nelsons），在「樂團音樂會B」與「樂團音樂會C」中與齋藤紀念管弦樂團演出全本4首布拉姆斯交響曲，音樂節將於8月3日至9月4日在松本市舉辦，無法親炙現場的台灣樂迷，則可在「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」活動中，欣賞最新錄製的「樂團音樂會C」演出，在布拉姆斯第三號與第四號交響曲的樂音中，感受大師為此地留下的不朽傳奇。

針對今年的音樂節，小澤征爾生前於籌備期時，曾寫下如此話語：

「齊藤紀念管弦樂團（SKO）成立至今已居然已經40周年了，真令人吃驚。

對我而言，2022年能與沖澤（和佳）及Andris（Nelsons）相遇真的是十分幸運美好的事情。無論在排演還是正式演出，置身在兩人和SKO一同創造的音樂中，我有好幾次回憶起年輕的日子，即將展開冒險時，那種胸口的悸動。

搭乘貨船啟程去歐洲的時候；發覺無論在世界何處看見的夕陽都是一樣美麗的時候；在拉溫納音樂節、檀格塢及波士頓生活的日子……我所感受到的那種興奮及胸口的悸動，這些鮮明的回憶都一一被喚醒。

今年向新的時代跨出一大步的音樂節及松本，我打從心底期待著。」

「2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan」由小澤征爾松本音樂節執行委員會策劃，MUZIK謬斯客國際有限公司與Clover Arts Inc.製作，將在9月1日於台北微風廣場8樓微風影城、高雄衛武營樹洞電影院舉辦，台北場於下午3點舉行，報名費200元，並於現場回饋等值套餐；高雄場於晚間7點舉行，與衛武營國家藝術文化中心聯合製作，全程免費，欲報名者請至ACCUPASS網站辦理。

【報名連結】

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──臺北場

《2024小澤征爾松本音樂節 in Taiwan》臺灣轉播──高雄場

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

台灣之光平均12歲 淡水愛樂團獲維也納音樂節冠軍

台灣囝仔樂團棒棒！把義大利音樂節最大獎抱回家

奇美音樂節演繹72首蕭邦名曲 早鳥優惠票8折今午開賣

梨泰院悲劇險重演…首爾音樂節疑超賣門票 擠滿人潮「多人呼吸困難」喊卡

相關新聞

威爾斯歌劇院樂手蘊釀罷工

在院方有意將全時工作職位削減至85%後，英國威爾斯國立歌劇院管弦樂團（Orchestra of the Welsh National Opera）成員以壓倒性的票數，表決同意可能採取的罷工行動——參與投票的音樂家聯盟（Musicains’ Union）成員，有81.25%支持總罷工，贊成短期罷工者更高達96.87%。

大師89歲冥誕紀念！「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」9月1日北高接棒播映

今年2月6日，日本指揮大師小澤征爾逝世，全球樂迷無不哀悼，緬懷其88年人生帶來的美妙樂章。因此，今年於日本長野縣松本市舉辦的「2024小澤征爾松本音樂節」，宣布要將長達一個月的音樂節全數獻給大師，並且在9月1日小澤征爾89歲冥誕當日，在台灣舉辦「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，並特別授權加映小澤征爾演出影片，與台灣樂迷一起懷念大師的身影。

遭刪八成預算？舊金山交響樂團或將裁撤合唱團

舊金山交響樂團合唱團（San Francisco Symphony Chorus ）部分成員稱，樂團管理層已經提議砍掉他們八成預算，此時正值現任音樂總監沙隆年即將下臺的最後一個樂季，勢必再使該團名望受挫。

被義大利政府「清理」的史卡拉法籍行政總監 將轉往瑞士任職

米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）現任行政總監 Dominique Meyer已被自己曾於1995-1999年間擔任董事的瑞士洛桑室內管弦樂團（Orchestre de Chambre de Lausanne）延聘為執行總監。

費雪接下歐盟青年管弦樂團

歐盟青年管弦樂團（European Union Youth Orchestra）宣布，聘請費雪（Iván Fischer）接替在位十年的首席指揮佩特連科（Vasily Petrenko），為新任音樂總監。

蕭斯塔科維契又現大銀幕 小說改編傳記新片即將開拍

Julian Barnes 2016年出版、以蕭斯塔科維契在史達林與赫魯雪夫時代生活為題材的小說《The Noise of Time》，又將由波蘭導演Jan Komasa執導、兩度獲得奧斯卡金像獎的劇作家 Christopher Hampton改編為電影、首度登上大銀幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。