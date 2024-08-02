威爾斯歌劇院樂手蘊釀罷工

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在院方有意將全時工作職位削減至85%後，英國威爾斯國立歌劇院管弦樂團（Orchestra of the Welsh National Opera）成員以壓倒性的票數，表決同意可能採取的罷工行動——參與投票的音樂家聯盟（Musicains’ Union）成員，有81.25%支持總罷工，贊成短期罷工者更高達96.87%。

這場不計名投票是該院計劃將管弦樂團兼職化、削減樂手薪資支出15%所致，他們還打算停止巡演，讓Llandudno、Bristol等城市面臨失去歌劇的未來。而造成這一連串效應的，正是英格蘭藝術理事會（Arts Council England）2022年11月砍了他們35%的預算、威爾斯藝術理事會（Arts Council Wales）又於2023年末再刪了11.8%，讓歌劇院舉步維艱。

音樂家聯盟秘書長Naomi Pohl表示，其成員不輕易舉行罷工表決，如果可以，聯盟一直都希望避免進行總罷工。威爾斯國立歌劇院院方必須與其協作，一同思考其它方案，尋求合理解決資金問題、維持該公司全時營運的方式。罷工針對的這些削減，透過威爾斯當局、威爾斯藝術理事會、英格蘭藝術理事會，或者三個單位進一步的共同支援，應該能夠避免。

音樂家聯盟全國管弦樂團組織者Jo Laverty描述樂團成員變成打工仔的負面影響：據今年稍早進行的調查，六成團員都會考慮離開威爾斯國立歌劇院管弦樂團，更有四成的人考慮完全離開圈子，以維持自己的收支平衡。該院的舉措將造成威爾斯藝術與產業生態的變化，讓提供全年穩定就業及福利的工作機會減少、對自由接案者亦然。這進一步又會讓專業者、讓職業樂團演奏者、乃至當地有志於此的青年音樂人在威爾斯的機會變少。

該聯盟威爾斯與西南英格蘭區域組織者Andy Warnock則評述，這次表決反映了成員們生活與威爾斯文化生態所受威脅之嚴重，因削減案消失的穩定工作、藝術品質和演出，會對這個國立組織造成損害。

目前已有超過一萬人聯署，支持該團樂手所發起、保護威爾斯國立歌劇院的請願，畢竟它是全英唯一的全時工作歌劇公司，也是威爾斯僅有的兩個全時工作管弦樂團之一。

不過威爾斯國立歌劇院並不「孤單」，被大砍銀根的除了此前報導中被迫搬家的英國國家歌劇院，還有北方芭蕾交響樂團（Northern Ballet Sinfonia）——其成員為了避免該團被錄音代替，已經展開長期宣傳。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

苗栗縣木雕研習營連辦多年 建構台灣木雕藝術人才養成系統

迪士尼大規模罷工取消 員工薪資調漲20%

貓咪咖啡廳內部畫面曝光！4喵員工躺水槽納涼罷工 黑貓沒位置傻眼了：你看他們啦

空服員罷工17天 長榮航空向工會、幹部求償3400萬元再吞敗

相關新聞

威爾斯歌劇院樂手蘊釀罷工

在院方有意將全時工作職位削減至85%後，英國威爾斯國立歌劇院管弦樂團（Orchestra of the Welsh National Opera）成員以壓倒性的票數，表決同意可能採取的罷工行動——參與投票的音樂家聯盟（Musicains’ Union）成員，有81.25%支持總罷工，贊成短期罷工者更高達96.87%。

大師89歲冥誕紀念！「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」9月1日北高接棒播映

今年2月6日，日本指揮大師小澤征爾逝世，全球樂迷無不哀悼，緬懷其88年人生帶來的美妙樂章。因此，今年於日本長野縣松本市舉辦的「2024小澤征爾松本音樂節」，宣布要將長達一個月的音樂節全數獻給大師，並且在9月1日小澤征爾89歲冥誕當日，在台灣舉辦「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，並特別授權加映小澤征爾演出影片，與台灣樂迷一起懷念大師的身影。

遭刪八成預算？舊金山交響樂團或將裁撤合唱團

舊金山交響樂團合唱團（San Francisco Symphony Chorus ）部分成員稱，樂團管理層已經提議砍掉他們八成預算，此時正值現任音樂總監沙隆年即將下臺的最後一個樂季，勢必再使該團名望受挫。

被義大利政府「清理」的史卡拉法籍行政總監 將轉往瑞士任職

米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）現任行政總監 Dominique Meyer已被自己曾於1995-1999年間擔任董事的瑞士洛桑室內管弦樂團（Orchestre de Chambre de Lausanne）延聘為執行總監。

費雪接下歐盟青年管弦樂團

歐盟青年管弦樂團（European Union Youth Orchestra）宣布，聘請費雪（Iván Fischer）接替在位十年的首席指揮佩特連科（Vasily Petrenko），為新任音樂總監。

蕭斯塔科維契又現大銀幕 小說改編傳記新片即將開拍

Julian Barnes 2016年出版、以蕭斯塔科維契在史達林與赫魯雪夫時代生活為題材的小說《The Noise of Time》，又將由波蘭導演Jan Komasa執導、兩度獲得奧斯卡金像獎的劇作家 Christopher Hampton改編為電影、首度登上大銀幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。