威爾斯歌劇院樂手蘊釀罷工

文/MUZIK

在院方有意將全時工作職位削減至85%後，英國威爾斯國立歌劇院管弦樂團（Orchestra of the Welsh National Opera）成員以壓倒性的票數，表決同意可能採取的罷工行動——參與投票的音樂家聯盟（Musicains’ Union）成員，有81.25%支持總罷工，贊成短期罷工者更高達96.87%。

這場不計名投票是該院計劃將管弦樂團兼職化、削減樂手薪資支出15%所致，他們還打算停止巡演，讓Llandudno、Bristol等城市面臨失去歌劇的未來。而造成這一連串效應的，正是英格蘭藝術理事會（Arts Council England）2022年11月砍了他們35%的預算、威爾斯藝術理事會（Arts Council Wales）又於2023年末再刪了11.8%，讓歌劇院舉步維艱。

音樂家聯盟秘書長Naomi Pohl表示，其成員不輕易舉行罷工表決，如果可以，聯盟一直都希望避免進行總罷工。威爾斯國立歌劇院院方必須與其協作，一同思考其它方案，尋求合理解決資金問題、維持該公司全時營運的方式。罷工針對的這些削減，透過威爾斯當局、威爾斯藝術理事會、英格蘭藝術理事會，或者三個單位進一步的共同支援，應該能夠避免。

音樂家聯盟全國管弦樂團組織者Jo Laverty描述樂團成員變成打工仔的負面影響：據今年稍早進行的調查，六成團員都會考慮離開威爾斯國立歌劇院管弦樂團，更有四成的人考慮完全離開圈子，以維持自己的收支平衡。該院的舉措將造成威爾斯藝術與產業生態的變化，讓提供全年穩定就業及福利的工作機會減少、對自由接案者亦然。這進一步又會讓專業者、讓職業樂團演奏者、乃至當地有志於此的青年音樂人在威爾斯的機會變少。

該聯盟威爾斯與西南英格蘭區域組織者Andy Warnock則評述，這次表決反映了成員們生活與威爾斯文化生態所受威脅之嚴重，因削減案消失的穩定工作、藝術品質和演出，會對這個國立組織造成損害。

目前已有超過一萬人聯署，支持該團樂手所發起、保護威爾斯國立歌劇院的 請願 ，畢竟它是全英唯一的全時工作歌劇公司，也是威爾斯僅有的兩個全時工作管弦樂團之一。

不過威爾斯國立歌劇院並不「孤單」，被大砍銀根的除了此前報導中被迫搬家的英國國家歌劇院，還有北方芭蕾交響樂團（Northern Ballet Sinfonia）——其成員為了避免該團被錄音代替，已經展開長期宣傳。

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