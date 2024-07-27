被義大利政府「清理」的史卡拉法籍行政總監 將轉往瑞士任職

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文/MUZIK

米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）現任行政總監 Dominique Meyer已被自己曾於1995-1999年間擔任董事的瑞士洛桑室內管弦樂團（Orchestre de Chambre de Lausanne）延聘為執行總監。

不過史卡拉院方表示，Meyer仍會履行現職至2025年2月底。

Meyer與史卡拉目前的合約將在2025年3月期滿，但緣於義大利極右派Giorgia Meloni政府為將藝文據點「收回義大利人之手」，去年祭出「清理義大利標誌性文化組織」的政策，不准年逾70歲的管理人執掌該國文藝要地、直接掃到就要超齡的Meyer，讓史卡拉無法與之續約。而他的繼任者Fortunato Ortombina則會在今年9月以準行政總監的身分進入史卡拉，並於明年3月正式接掌該院。

瑞士方面，Meyer會自9月起與Orchestre des Pays de Savoie現任行政總監、即將出任洛桑室內管弦樂團營運總監的Julie Mestre共事，他們將與該團藝術總監Renaud Capuçon密切合作。

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