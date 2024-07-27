遭刪八成預算？舊金山交響樂團或將裁撤合唱團

文/MUZIK

舊金山交響樂團合唱團（San Francisco Symphony Chorus ）部分成員稱，樂團管理層已經提議砍掉他們八成預算，此時正值現任音樂總監沙隆年即將下臺的最後一個樂季，勢必再使該團名望受挫。

由80位合唱團員、其中包括32位工會成員聯署的 公開信 指出，此番預算削減，是隨七月底集體勞務合同即將到期進逼而來。他們認為這是史無前例的行動，並強調合唱團預算僅僅略高於整個樂團年度預算的1%，拿它開刀，無益於解決財務問題，而且合唱團登臺的節目票房表現較好，這樣做根本不合理。

舊金山交響樂團執行長Matt Spivey、董事長Priscilla Geeslin此前已多次強調該團的財務危險，面臨預算短缺、贊助減少、捐款使用受限等一系列問題，並預估下一財政年度預算將縮減1250萬美元，所以撙節是生存之必須，2025歐洲音樂節巡演、兒童音樂節系列都因此取消，SoundBox節目也減少了。

而這些措施，其實已經引起團員與該團長期訂閱會員的不滿，認為這就是沙隆年決定要在2024-25樂季結束時離開的原因。

舊金山交響樂團發言人表示，合唱團是樂團的關鍵部門，善意溝通正在進行，近期也已數次與美國音樂藝術家公會聯盟成員會面，坦誠樂團面臨的財務壓力，並與聯盟代表集體應對這樣的實際狀況。但基於對協商過程的尊重，目前不會透露對話的細節。

不過聯盟成員卻質疑這個非營利組織經過審計並公開的財務狀況，指出從合唱團約100萬美元的預算中摳下80萬，於其財政無補；可是如果全面地撙節7500萬總預算之中的八成，則可省下6000萬元。足見這樣的削減，是衝著合唱團來的。

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