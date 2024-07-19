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費雪接下歐盟青年管弦樂團

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

歐盟青年管弦樂團（European Union Youth Orchestra）宣布，聘請費雪（Iván Fischer）接替在位十年的首席指揮佩特連科（Vasily Petrenko），為新任音樂總監。

今年他們將從8月在Grafenegg年度夏季駐團時間開始一同登臺演出，後前往紐約巡迴、參加卡內基音樂廳的WOW!音樂節，再作為Bolzano Festival的一部分，進行該團在當地的年度演出；他也將以音樂總監的身分，和行政暨藝術總監一同計劃該團的面試、藝術訓練、演出。

費雪仍將繼續現任的布達佩斯節慶管弦樂團音樂總監、大會堂管弦樂團榮譽客席指揮、柏林音樂廳管弦樂團榮譽指揮之職。他在聲明中表示，自己相信新世代，他們將改變世界——而改變的第一步，就是快來申請、加入歐盟青年管弦樂團！

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