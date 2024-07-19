蕭斯塔科維契又現大銀幕 小說改編傳記新片即將開拍

文/MUZIK

生於帝俄、長於蘇聯時代、曾於史達林掌權時期兩次遭蘇共譴責，卻在後史達林時代成為黨國模範人物的蕭斯塔科維契，其數度沉浮、或可言或不可言的生平，一向是樂壇歷久不衰的話題之一。此前，據稱由蕭斯塔科維契口授、沃爾科夫紀錄的《證言》一書，已由Tony Palmer執導，於1988年拍成同名獨立製作劇情電影。而今，Julian Barnes 2016年出版、以蕭斯塔科維契在史達林與赫魯雪夫時代生活為題材的小說《The Noise of Time》，又將由波蘭導演Jan Komasa執導、兩度獲得奧斯卡金像獎的劇作家 Christopher Hampton改編為電影、首度登上大銀幕。

該片預計於2025年1月開始拍攝，August Diehl扮演主角蕭斯塔科維契、Andrea Riseborough飾其妻Nina。全片故事始於1936年、蕭氏因《穆森斯克郡的馬克白夫人》，在《真理報》上第一次受到暱名樂評批鬥為「形式主義、布爾喬亞、粗鄙、庸俗」之時——雖然史達林未必就是該文真正的執筆者，但他確實表態支持此文的觀點，導致蕭氏作品一時盡遭凍結——再以蕭氏二次世界大戰之後的訪美之行，以及受命加入蘇聯共產黨並擔任作曲家聯盟主席兩個事件為切入點，再探蕭氏的生活。

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