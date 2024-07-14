共有《波麗露》再賺版費？ 法國法院只認拉威爾

文/MUZIK

法國法院判決，名曲《波麗露》（Boléro）是拉威爾獨自譜寫的作品，而非與他人的共同創作。

此事起於曾參與該曲首演的知名舞臺設計師伯努瓦（Alexandre Benois），其後代繼承人提出訴訟，認為此曲應屬拉威爾與伯努瓦的聯手合作。

而面對這樣跳出來要分一杯羹的行為，拉威爾家這邊竟然也對本次聲索表示同意。

原來在法國法律的規定中，1928年初演的《波麗露》，早已超過拉威爾1938年死亡後70年的版權保護期，即使算上因二次世界大戰延展的時間，該曲也已於2016年被劃入公共領域，這意味著以往因此曲大獲其利的拉威爾繼承者，從此再也無法因任何人演奏《波麗露》而得到報酬。但如果伯努瓦繼承者的要求成立，那麼這位1960年才過世的「共同創作者」，又能讓《波麗露》受到版權保護的時間一舉推進到2039年——若以該曲權利金雖然逐漸減少，但於2011-2016每年仍平均產生135507歐元的數字來看，就不難理解雙方意欲「共有」名曲，打的是什麼樣的如意算盤了。

伯努瓦方的遺產律師稱，《波麗露》是特別為芭蕾舞劇創作的音樂，不該僅僅被視為單純的管弦樂曲，佐以數分將伯努瓦列為共同創作者的文件；拉威爾方的遺產律師也支持該曲為「雙方合作成果」的觀點。

但駁回此訴、將《波麗露》留在公共領域的Nanterre法院顯然不這麼認為。法國作者、作曲家及音樂出版者協會（La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique，SACEM）則指拉威爾1929年即曾親自簽署正式聲明，早已確認自己是該曲的唯一作者，此訴的根據只是歷史虛構。

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