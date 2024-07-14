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AI公司推出合法授權平臺 管控資料運用

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

Musical AI（前身為Somms.ai）推出新的版權管理平臺，以合法授權用於訓練AI生成音樂的資料，並收取費用。

據Musical AI指出，目前AI世界在訓練模型時使用的材料，缺乏授權與發布系統的問題愈來愈受到關注，而新平臺正是為了處理AI生成音樂或藝術大幅度借鑒已有作品，卻未經過適當授權或給付對價的問題。他們稱此平臺將在所有權人（唱片品牌、發行者、藝人）與AI生成公司之間，扮演「安全中介者」的角色。

該公司團隊囊括有經驗的企業家、AI研究者、前音樂從業人士，顧問委員會會成員包括音樂授權專家、洛杉磯精品音樂技術諮詢和顧問公司CrossBorderWorks 的創始人兼執行長Vickie Nauman和科技企業家Alastair Crol等。Musical AI執行長 Sean Power說明：AI生成產品大放異彩，背後有賴於高價值人類作品之輸入。未來擺在我們面前的選擇，一是將這些輸入視為沒有明顯價值、可以互換的東西，這是某些AI公司正在推動的方向；另一個或許更好一些的方式，是堅持這些音樂、藝術、文字、想法，是透過人類勞動而生，所以具有價值——如果這樣，那自然就需要一個分配平臺，而這就是他們正在做的事情。

對所有權人而言，平臺提供工具，讓他們可以監控自己的作品如何受到使用、要求下架未經授權的內容、為其受到AI運用的程度設限；而對AI公司來說，平臺讓他們有了近用資料庫的途徑，可以使用授權完成資料來訓練模型，並了解每筆元資料如何被用於生成新的内容。

Musical AI稱其為帶頭通過生成式AI監督機構Fairly Trained認證的公司之一，新平臺可以追蹤每筆資料對AI生成內容造成的影響、劃定個別資料對特定產出內容的貢獻程度，有助於公平分配與支付所有權人費用。該公司共同創辦人、營運長Matthew Adell指出，當下的問題在於，許多AI公司同意音樂和智慧財產所有權人應該收到相應費用，但這些人卻沒有控制與監管其智慧財產如何受到運用的機制。他們推出的平臺為音樂資產提供了一個安全的環境，讓所有權人和AI公司雙方都能公平合法地進行商業行為。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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