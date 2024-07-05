8月來場孩子的音樂嘉年華－2024 MUZIKids兒童古典音樂節 完整活動大公開！

【文/MUZIK】

即將於8月10日及11日於臺灣戲曲中心舉辦的「 MUZIKids 2024兒童古典音樂節 」，是台灣首個為學齡孩童設計的音樂慶典，今年3月宣布啟動消息時就引起愛樂家長們的強烈關注，不但在早鳥期間就熱銷4成票房，更有4場音樂會已全數完售，創下臺灣親子音樂類節慶的佳績。MUZIKids完整公開全數周邊活動：音樂節期間臺灣戲曲中心的戶外場域將轉變為親子友善市集，除了集合眾多極富教育意義的體驗活動攤位外，更有10場免費的戶外快閃演出，完全開放民眾參與！另外開放一般民眾免費進到臺灣音樂館欣賞獨特的「午休音樂會」，在可以臥躺的輕鬆場域裡，感受最沒有毫無壓力的音樂演出。另外現場更有打卡換贈品與闖關送好禮等精采回饋，好聽又好玩，打造孩子們的音樂嘉年華！

MUZIKids 2024兒童古典音樂節創辦人暨藝術總監孫家璁表示，最初在尋覓音樂節場地時，「戶外空間」也是極為重視的一點：「我們深知互動體驗對於孩子們學習的重要性，完全不亞於在音樂廳內的演出。」因此，在選定臺灣戲曲中心做為舉辦場地時，也早已著手安排了戶外市集的規劃：「MUZIKids相當高興有許多單位願意響應我們的理念，一起加入這個市集，創造對於孩子們最友善的親子盛宴！」

本次戶外市集參與的單位相當多元，音樂類包含 朱宗慶打擊樂教學系統 現場提供可讓孩子們自由敲打的樂器，感受打擊樂的精采活力； Yamaha山葉音樂 則將推出闖關活動，讓孩子們在遊戲中學習到節奏律動與鍵盤彈奏； 教育部樂器銀行 則會擺出小提琴、長笛、小號、吉他與烏克麗麗等五種樂器，現場讓孩子體驗演奏樂器的有趣之處；近年專注於兒童音樂劇場的 謎思星球劇團 ，也會用音樂結合戲劇的即時互動，給孩子們留下深刻印象； 米特薩克斯風重奏團 團員將演奏數位薩克斯風YDS-150，豐富且多元的音色結合數位功能，為親子觀眾提供創新的音樂學習選項。

在音樂內容之外，長期關注學童用眼健康的 大學眼鏡和大學眼科 ，也會在現場用音符遊戲的方式，引導孩子們注意自己的視力保健； 「我好，你好！親子共好空間」 則會準備溫馨的家庭相框，闖關打卡拿限定親子專屬禮物，為音樂饗宴留下珍貴回憶；近來現象級爆紅兒歌《蘑菇濃湯》製作團隊 小啼大作 也與 重版文化 推出實體繪本，現場不僅可以讓小朋友與最喜歡的Titi與Roro合影留念，更準備了限量小禮物。戶外市集將於在8月10日與11日早上11點至下午6點舉辦，另外也有餐車與手作等親子攤位的加入，全數開放民眾自由參與。

另外，由MUZIKids聯手 臺灣音樂館 與生活品牌 眠豆腐 特別合作「午休音樂會」，首次將臺灣音樂館打造成零壓力的音樂欣賞空間，超越座位的限制，讓民眾以最舒服的姿勢體驗音樂的另一種面貌；並邀請「愛拉琴基地」、「因為手碟」與「臺灣藝術教育高校聯盟」的音樂家們帶來現場演出，包括古典樂曲、臺灣歌謠等適合夏日的曲目，期待藉此機會讓小小聽眾認識臺灣音樂，以及臺灣音樂館的豐富館藏。

若是等不及8月參與「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」的豐富內容，7月MUZIKids更將推出多場前導活動，包括「我好，你好！親子共好空間」的幼兒繪本閱讀及手作樂器活動、鋼琴家王亞文的幼兒音樂教育講座，以及幼兒一對一情緒教練創辦人「萬叔」帶領家長們認識與陪伴家中的高敏兒等。更多活動與報名資訊，可密切關注MUZIKids社群帳號（ FB 、 IG 搜尋「MUZIKids」）。

台灣首個為孩子設計的「MUZIKids 2024兒童古典音樂節」，多場票券仍好評銷售中，大表演廳有指揮家張尹芳、鋼琴家范德騰與MUZIKids節慶樂團的多場音樂會，帶領孩子從故事感受音樂美好；小表演廳則集合了鋼琴家顏華容、微光古樂集與米特動物樂園等堅強的音樂家陣容，與親子一同探索音樂更豐富多元的面向。目前皆有任選3張85折、4張以上8折等親子團票方案，購票詳情請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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