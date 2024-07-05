義大利男高音巴托里尼逝世
【文/MUZIK】
以詮釋《杜蘭朵》中的王子卡拉富一角聞名、高齡87歲的義大利男高音巴托里尼（Lando Bartolini），上個月末在Pistoia的家中逝世。
巴托里尼1937年生於義大利Prato，曾在費城的聲樂藝術學院（Academy of Vocal Arts）隨Nikos Moschonas學習，1968年獲Mario Lanza獎，同年以《外套》中的Luigi一角出道、展開職業生涯。1973年，他在巴塞隆納利塞烏大劇院（Gran Teatre del Liceu）與紐約市歌劇院登臺，並成為後者固定班底（1976-1979，期間歸化美籍）。
1980年代初期，在史卡拉亮相之後，巴托里尼有了更多機會出演知名角色，其足跡遍至維也納、巴黎、慕尼黑、漢堡、里斯本、東京、雪梨、柏林、維洛納、倫敦等地；在美國的活動範圍也拓展到大都會歌劇院與芝加哥抒情劇院。其舞臺生命一直延續到2000年代中期，尤以曾參與30個《杜蘭朵》製作、飾演超過200次的「卡拉富」一角知名；在其它許多義大利名劇，如普契尼的《托斯卡》、《瑪儂雷斯考》，威爾第的《茶花女》、《唐卡羅》的演出裡，也都占有一席之地。
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