澳洲歌劇公司全年營運虧損490萬澳幣 但他們不怕

文/MUZIK

澳洲歌劇公司（Opera Australia）公布2023年度報告，全年營運虧損達490萬澳幣，比起上一年度新南威爾斯政府還提供100萬COVID-19補助款時的447878元，金額大為增加。

2023年是雪梨歌劇院建立50週年，澳洲歌劇公司推出30個製作，包括14部歌劇、13場音樂會、3部音樂劇，其票房總銷售額約6570萬元，同樣大幅低於上一年度的7980萬元；到場觀眾也從上一年度的507場演出、627000人，下降到454場、492000人。唯有初次購票者從2022年的50%增加到60%，多是拜音樂劇之賜。

整體財務方面，澳洲歌劇公司用度七成自籌，其中52%為票房收入；另有24%來自政府跨年度款項、6%為政府專項計劃款與慈善捐助。

因該公司資本基金為全年挹注達1百萬，讓2023年淨損失最終被壓低到170萬元。

澳洲歌劇公司執行長Fiona Allan認為，中短期來看，這樣嚴竣的形勢不會有太大變化，沒有什麼藝術團體可以自外於生存危機，不過光以2023年度報告結算的時間來說，也還不到見真章的時候，尤其是COVID-19的餘波未消，觀眾仍在回流之中。對他們來說，最好的消息是在夏季拿出了五個全新製作，堪稱史上之最，吸引大家紛紛出籠。

而未來可見的最大挑戰，在於可預測性，因為如今人們往往在最後一刻才動手訂票，讓營運方無法從樂季票券開賣時就開始即時察知節目的表現，也就愈來愈難估計成果。這不只關乎早期成本回收，更關乎售票期間應如何進何操作行銷、與觀眾建立連結，他相信同樣的問題，也正在其它場館發生。

綜觀該公司2022-23年的所有製作，吸引最多觀眾的是帶來145845人次的《西貢小姐》、超過94000人的《歌劇魅影》，還有36947人的《灰姑娘》；以及重演的《蝴蝶夫人》（44697人）、《阿依達》（33183人）、《波希米亞人》（22937人）和《唐喬望尼》（13833人）；叫好不叫座的，則是只得到20000人次的《指環》。

但這會不會讓澳洲歌劇公司在藝術投資方面縮手？Allan明快地說不。雖然追求減少開支、增加效率，以體量如此龐大的機構來說，他認為比較聰明的選擇其實是創造高藝術性的產品，並維持財務健康——兩者並不衝突。

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