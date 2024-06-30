美國司法部控告娛樂公司壟斷市場

文/MUZIK

美國聯邦司法部，會同30位州、區首席檢察官在紐約南區法院提起民事背信訴訟，控告娛樂公司Live Nation Entertainment與其全資子公司Ticketmaster LLC非法獨占美國現場音樂演出產業，傷害場館、藝人與樂迷。

訴狀要求為重建該產業領域之競爭，提供結構性補助、更低票價、開放場館予音樂人與其它表演藝術者。長達128頁的全文之中，指控Live Nation-Ticketmaster違反謝爾曼反壟斷法案第二款（Section 2 of the Sherman Act），剝奪樂迷以新技術購票的權利，迫使大家只能使用落伍的方式，且須為此比其它國家的同好付出更高的購票成本；並且以有害的方式影響演出者、場館、獨立承辦人；又設置障礙，不讓對手進入競爭場域。

總部位在加州、自栩為全球領先現場節目售票營銷公司的Live Nation Entertainment，在北美控有265個場館，囊括美國前百名場地六成以上，每年由現場演出售票、廣告與贊助所得獲利，超過220億美元。

1976年創立的Ticketmaster經營音樂會的首輪售票，與供樂迷出售手中票券的次輪售票平臺，是美國最大的音樂會售票公司，宣稱經銷票券超過6億張，2009年與Live Nation Entertainment合併。

控方的首席檢察官之一Merrick B. Garland表示，他們認為Live Nation藉非法、反競爭手段，以犧牲樂迷、藝人、場館、小型承辦者為代價，達成獨占美國現場演出產業的目的。結果就是樂迷支付更高費用、藝人演出機會減少、小型承辦者退出，場館可選擇的售票系統更少，所以必須處置Live Nation Entertainment、打破這樣的壟斷。美國司法部背信處助理首席檢察官Jonathan Kanter也指Live Nation Entertainment非法獨佔，破壞了美國現場音樂表演產業，該案旨在打破其壟斷、重建對樂迷與藝人有利的競爭環境。

訴狀也具體指出Live Nation-Ticketmaster消除市場競爭的策略，例如利用與潛在競爭對手、後來成為夥伴的Oak View Group長期合作，防止其與Live Nation搶藝人，並影響場館與Ticketmaster獨家簽約；涉嫌報復想要進入同個場域的新公司；威脅與對手合作的場館；以特別專約排除競爭；封殺透過多個業者售票的場館；限制藝人與場館接觸；併購競爭或有威脅的對手公司等。

司法部副總檢察長 Lisa Monaco指出，該案是司法部對抗公司不當行為的最新作為，包括受到長期關注、危害消費者、工作者、商業環境的反競爭行為。這是踏出了有益於樂迷、藝人，乃至背後的整個產業近用現場音樂的一步。

據CBS報導，Live Nation的回應則是，該案不會解決樂迷關心的票價、服務費、如何看到特別演出等問題。對司法部來說，稱Ticketmaster壟斷在公關層次可謂短期勝利，但當庭肯定吞敗，因為它無視現場演出娛樂產業的基本經濟面……競爭正在持續侵蝕Ticketmaster的市場分額與得利空間。他們會據理力爭、對抗這分站不住腳的控訴，並藉此照亮這個領域，繼續推動對消費者和藝人都好的產業重塑。

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