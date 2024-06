路易斯．阿姆斯壯1960年代在BBC的表演將首度面世

文/MUZIK

據路易斯.阿姆斯壯( Louis Armstrong)粉透露,這位偉大爵士音樂家1968年在BBC演出、但從未公開的紀錄,將於七月整理發行。

該合輯名為《路易斯在倫敦》(Louis in London),內容除了大家熟知的《The Bare Necessities》、《Mack the Knife》、《Hello, Dolly!》,還有《In Indiana》、《You’ll Never Walk Alone》、《Ole Miss》、《Blueberry Hill》、《What a Wonderful World》等五首未曾出版的錄音,全都於1968年7月2日在BBC錄製——當時阿姆斯壯剛以《What a Wonderful World》擠下Cliff Richard一週,站上英國排行榜之首。

阿姆斯壯紀念館收藏研究總監、曾三度為阿姆斯壯作傳的Ricky Riccardi,將為該輯撰寫內頁——他說當Verve Records來諮詢阿姆斯壯有什麼檔案可供發行時,他馬上就想到了這批BBC的錄音——對他來說,這些紀錄捕捉了阿姆斯壯「最後的輝煌」,其歌唱、動作與娛樂效果都臻於巔峰。

1968年時的阿姆斯壯,已為心臟與腎臟疾病纏身,正照醫囑放緩工作腳步。但突然之間,他又開始唱歌吹號,讓這些BBC錄音得以在倫敦誕生。然而兩個月後,他就不得不退下舞臺,並於1971年離世。

當時阿姆斯壯本人也有拿到這次錄音的複本,還在上面貼了「給粉絲」(for the fans)的紙條,可見他是希望大家聽到的。

Riccardi也指出,如今大家對阿姆斯壯的了解,比他過世十年之內那段時間要多得多。彼時因為種族和民權議題,很多人都對這位音樂家抱批判態度或者漠不關心;但近五年至十年以來,若想再用老觀點貶視阿姆斯壯,就會發現時代不同了,大家都可以理解他當時經歷了什麼。因此,這分錄音發行得正如其時。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》