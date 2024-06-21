快訊

挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

路易斯．阿姆斯壯1960年代在BBC的表演將首度面世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

據路易斯．阿姆斯壯（ Louis Armstrong）粉透露，這位偉大爵士音樂家1968年在BBC演出、但從未公開的紀錄，將於七月整理發行。

該合輯名為《路易斯在倫敦》（Louis in London），內容除了大家熟知的《The Bare Necessities》、《Mack the Knife》、《Hello, Dolly!》，還有《In Indiana》、《You’ll Never Walk Alone》、《Ole Miss》、《Blueberry Hill》、《What a Wonderful World》等五首未曾出版的錄音，全都於1968年7月2日在BBC錄製——當時阿姆斯壯剛以《What a Wonderful World》擠下Cliff Richard一週，站上英國排行榜之首。

阿姆斯壯紀念館收藏研究總監、曾三度為阿姆斯壯作傳的Ricky Riccardi，將為該輯撰寫內頁——他說當Verve Records來諮詢阿姆斯壯有什麼檔案可供發行時，他馬上就想到了這批BBC的錄音——對他來說，這些紀錄捕捉了阿姆斯壯「最後的輝煌」，其歌唱、動作與娛樂效果都臻於巔峰。

1968年時的阿姆斯壯，已為心臟與腎臟疾病纏身，正照醫囑放緩工作腳步。但突然之間，他又開始唱歌吹號，讓這些BBC錄音得以在倫敦誕生。然而兩個月後，他就不得不退下舞臺，並於1971年離世。

當時阿姆斯壯本人也有拿到這次錄音的複本，還在上面貼了「給粉絲」（for the fans）的紙條，可見他是希望大家聽到的。

Riccardi也指出，如今大家對阿姆斯壯的了解，比他過世十年之內那段時間要多得多。彼時因為種族和民權議題，很多人都對這位音樂家抱批判態度或者漠不關心；但近五年至十年以來，若想再用老觀點貶視阿姆斯壯，就會發現時代不同了，大家都可以理解他當時經歷了什麼。因此，這分錄音發行得正如其時。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

律師出國無法到庭...聲請法官迴避 法院：非正當理由

「呼嘎蝦嘎」，人人都是獨奏家！指揮大師帕帕諾爵士傾情演出兩部俄羅斯浪漫神秘經典

演藝圈闖蕩37年穩穩的 林美秀曝靠這招「偽裝」成功！

不只海防被突破 馬文君：這些國安破口更嚴重

相關新聞

新「髮」戲 貝多芬頭髮再驗出砷、汞

先前已有科學家以貝多芬遺存之頭髮含有高濃度的鉛，解釋他為何患上嚴重肝病、失聰，且長期為消化道相關問題所苦。不過最新發表在《 Clinical Chemistry》期刊的研究又進一步指出，其頭髮樣本中不只高鉛，還含有過量的砷與汞。

路易斯．阿姆斯壯1960年代在BBC的表演將首度面世

據路易斯．阿姆斯壯（ Louis Armstrong）粉透露，這位偉大爵士音樂家1968年在BBC演出、但從未公開的紀錄，將於七月整理發行。

威爾斯歌劇院發出公開信 抗議經費遭砍

超過175名歌劇藝術家簽名連署，支持威爾斯國立歌劇院（Welsh National Opera）音樂總監Tomáš Hanus執筆發表的公開信，信中抗議英國政府及威爾斯當局刪減該院預算，由每年620萬英鎊砍到400萬，讓他們連做個區域性劇院都不夠，更別提維持該院以往的高水準表現，而這正是英格蘭藝術理事會（Arts Council England）抽銀根導致的惡果。

2024伊莉莎白大賽落幕 烏克蘭小提琴家封王

25歲的烏克蘭小提琴家Dmytro Udovychenko贏得2024比利時伊莉莎白小提琴大賽（ Queen Elisabeth Competition ）首獎。

女高音出身指揮初掌樂團

冰島交響樂團（Sinfóníuhljómsveit Íslands）宣布，將自2026年8月起，聘請加拿大女高音、指揮Barbara Hannigan為首席指揮兼藝術顧問，首約為期三個樂季。屆時首次執掌樂團的他，仍將保留瑞典哥特堡交響樂團（Göteborgs Symfoniker）首席客座指揮與倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）合作藝術家的職位。

快生才敢講 佛羅里達歌劇院支持女高音發聲

女高音Rebecca Krynski Cox懷孕已九個月，但直到孩子都要降世的5月下旬，才敢與佛羅里達歌劇院（Florida Grand Opera）聯合發文，告訴大家自己將為人母。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。