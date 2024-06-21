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新「髮」戲 貝多芬頭髮再驗出砷、汞

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

先前已有科學家以貝多芬遺存之頭髮含有高濃度的鉛，解釋他為何患上嚴重肝病、失聰，且長期為消化道相關問題所苦。不過最新發表在《 Clinical Chemistry》期刊的研究又進一步指出，其頭髮樣本中不只高鉛，還含有過量的砷與汞。

砷中毒和汞中毒，通常都與環境因素息息相關——前者最常肇因於飲用受污染的地下水，症狀為頭痛、暈眩、嘔吐、腹痛、腦病變以及帶血液的水狀腹瀉，長期接觸會導致皮膚增厚，以烏腳病為最；後者則多見於吃了遭到汞污染的魚，或是因冶金、燃煤而吸入，會導致肌肉無力、協調性變差、手腳麻痹、皮膚起疹子、焦慮、出現記憶問題，水俁病及古人食丹藥中毒皆屬此類——由此「一髮」，或可窺見時當人們的生活狀況，也能幫助我們進一步了解貝多芬的創作生涯與其身心痛苦之深度關連。

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