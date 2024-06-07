2024伊莉莎白大賽落幕 烏克蘭小提琴家封王

文/MUZIK

25歲的烏克蘭小提琴家Dmytro Udovychenko贏得2024比利時伊莉莎白小提琴大賽（ Queen Elisabeth Competition ）首獎。

Udovychenko出身埃森Folkwang藝術大學，隨Boris Garlitsky 學習；後入Kronberg學院Christian Tetzlaff門下。此前已於蒙特利爾、西貝流士、新加坡、姚阿幸等大賽封冠，可謂國際賽事常勝軍。

從二獎到五獎，分別由24歲的Joshua Brown、22歲的Elli Choi、23歲的Kevin Zhu、23歲的Julian Rhee拿下，四位都是美國選手；六獎得主則是25歲的日本選手Minami Yoshida。

Udovychenko除了將收穫25000歐元獎金，還會得到發行一張CD及於許多重要場館演出的機會，並可使用日本音樂基金會贊助之史特拉第瓦里1708 Huggins名琴四年。

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