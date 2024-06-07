威爾斯歌劇院發出公開信 抗議經費遭砍

文/MUZIK

超過175名歌劇藝術家簽名連署，支持威爾斯國立歌劇院（Welsh National Opera）音樂總監Tomáš Hanus執筆發表的公開信，信中抗議英國政府及威爾斯當局刪減該院預算，由每年620萬英鎊砍到400萬，讓他們連做個區域性劇院都不夠，更別提維持該院以往的高水準表現，而這正是英格蘭藝術理事會（Arts Council England）抽銀根導致的惡果。

1943年設立的威爾斯國立歌劇院，是全英最大的歌劇巡演公司，僱有222名員工，也是該區域最顯眼的文化地標。

自英格蘭藝術理事會2022年11月宣布大幅降低全國主要歌劇公司的基金之後，英國歌劇界就開始為之步履蹣跚、踉踉蹌蹌。去年9月，威爾斯國立歌劇院經費又遭該會再砍一刀，所以他們近期已經停止製作《弄臣》、抽掉樂季裡兩個星期的節目，也取消巡迴日程。

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