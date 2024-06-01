快生才敢講 佛羅里達歌劇院支持女高音發聲

文/MUZIK

女高音Rebecca Krynski Cox懷孕已九個月，但直到孩子都要降世的5月下旬，才敢與佛羅里達歌劇院（Florida Grand Opera）聯合發文，告訴大家自己將為人母。

其實過去九個月裡，Cox雖有身孕，但在社群媒體始終活躍，只是對於自己懷了孩子，沒透露半點口風，演出行程也是照跑，近期才剛在佛羅里達歌劇院登臺演出《波希米亞人》。他表示自己並不想給之後合作的公司帶來妨礙；而佛羅里達歌劇院則透過演出節目、重製戲服、在後臺做好急救預備、請醫師待命，來支持這位孕母持續工作。

其實Cox之所以不想公開孕事，也是情理之中，畢竟這在表演藝術舞臺上可不是小事——2016年，百老匯音樂劇《Shuffle Along》製作人Scott Rudin就以Audra McDonald懷孕為由停止演出；2018年，懷有四個月身孕的Julie Fuchs在漢堡國家歌劇院演出《魔笛》裡的帕米娜時，雖然聲音跟體況都在水準之上，仍突然遭到無預警解僱——雖然如今情況已有改變，包括紐約大都會歌劇院在內的許多場館或組織，都公開聲明若懷孕者想要演出，皆可登臺，然而基於圈內性別差異與高度競爭的環境，歌手公開家事依然可能讓人大傷腦筋、

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》