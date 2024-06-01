快訊

孫安佐爆泰國吸大麻闖禍…再傳孫鵬、狄鶯當街吵架遭目擊 爭執內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女高音出身指揮初掌樂團

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from barbarahannigan.com）
▲（photo from barbarahannigan.com）

文/MUZIK

冰島交響樂團（Sinfóníuhljómsveit Íslands）宣布，將自2026年8月起，聘請加拿大女高音、指揮Barbara Hannigan為首席指揮兼藝術顧問，首約為期三個樂季。屆時首次執掌樂團的他，仍將保留瑞典哥特堡交響樂團（Göteborgs Symfoniker）首席客座指揮與倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）合作藝術家的職位。

2022年春天，Hannigan首度於雷克雅維克藝術節上指揮冰島交響樂團，演出艾夫斯《he Unanswered Question》、荀貝格《昇華之夜》、貝爾格《露露》組曲、蓋希文《瘋狂女郎》組曲。今年4月，雙方才剛合作過普朗克《人聲》（La voix humaine）、理查．史特勞斯《變形》（Metamorphosen）；下次同臺則在2025年6月。上任之後，他每個樂季至少會與該團演出六週，另加巡迴與錄音。

Hannigan表示，與冰島交響共事，將是他擔任首席指揮的初體驗，讓他感到希望與可能。是創造性的化學反應與共處的時光，推著他們一同踏上新的旅途。

該團行政總監Lára Sóley Jóhannsdóttir則說，Hannigan是那種他們迫不及待想要一起工作的出色藝術家，他以詮釋創意節目聞名。第一次同臺時，全團就感覺到非同尋常的特別氣氛。可以預期，未來幾年他將為樂團、觀眾，乃至全冰島的文化生活帶來極大影響。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

辛辛納提交響樂團將聘新總監

王若琳頻頻鑲金後有喜了！親睹震撼美景

跟著《白日夢冒險王》開啟冰島自駕12日遊 不藏私餐廳推薦

舊金山交響樂團坐擁捐贈基金叫窮 團員連署請願挽留沙隆年

相關新聞

女高音出身指揮初掌樂團

冰島交響樂團（Sinfóníuhljómsveit Íslands）宣布，將自2026年8月起，聘請加拿大女高音、指揮Barbara Hannigan為首席指揮兼藝術顧問，首約為期三個樂季。屆時首次執掌樂團的他，仍將保留瑞典哥特堡交響樂團（Göteborgs Symfoniker）首席客座指揮與倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）合作藝術家的職位。

快生才敢講 佛羅里達歌劇院支持女高音發聲

女高音Rebecca Krynski Cox懷孕已九個月，但直到孩子都要降世的5月下旬，才敢與佛羅里達歌劇院（Florida Grand Opera）聯合發文，告訴大家自己將為人母。

車臣欲限定國內音樂速度

俄羅斯聯邦成員、位在北高加索地區的車臣共和國宣布，將禁止節拍過快或過慢、不符合車臣傳統的樂曲，以免這些來自西方的東西污染了當地主流的穆斯林文化。

華格納曾孫女續掌拜魯特音樂節

拜魯特音樂節宣布，未來五年，將由華格納曾孫女Katharina Wagner繼續擔任總監（Festspielleiterin）。

一週抵過上百年 四位女指揮登臺大都會

自1883年至2016年的一百三十餘年間，僅僅只有四位女性曾在紐約大都會歌劇院登臺指揮，但就在剛剛過去的2024年4月19至26日、短短一週之內，竟然就有Oksana Lyniv、Speranza Scappucci、Marin Alsop、張弦四位女指揮前來，好像一下扭轉了這個場域慣見的性別差異。

佳能開發混合實境技術 提供超越現場限制的音樂欣賞體驗

日本佳能公司（Canon）推出新款混合實境（mixed-reality）頭戴裝置原型機，據NHK報導，該產品也適用於音樂表演，可透過模擬技術，讓佩戴者得到置身音樂廳欣賞節目、甚而超過一般視角的互動體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。