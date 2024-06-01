女高音出身指揮初掌樂團

文/MUZIK

冰島交響樂團（Sinfóníuhljómsveit Íslands）宣布，將自2026年8月起，聘請加拿大女高音、指揮Barbara Hannigan為首席指揮兼藝術顧問，首約為期三個樂季。屆時首次執掌樂團的他，仍將保留瑞典哥特堡交響樂團（Göteborgs Symfoniker）首席客座指揮與倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）合作藝術家的職位。

2022年春天，Hannigan首度於雷克雅維克藝術節上指揮冰島交響樂團，演出艾夫斯《he Unanswered Question》、荀貝格《昇華之夜》、貝爾格《露露》組曲、蓋希文《瘋狂女郎》組曲。今年4月，雙方才剛合作過普朗克《人聲》（La voix humaine）、理查．史特勞斯《變形》（Metamorphosen）；下次同臺則在2025年6月。上任之後，他每個樂季至少會與該團演出六週，另加巡迴與錄音。

Hannigan表示，與冰島交響共事，將是他擔任首席指揮的初體驗，讓他感到希望與可能。是創造性的化學反應與共處的時光，推著他們一同踏上新的旅途。

該團行政總監Lára Sóley Jóhannsdóttir則說，Hannigan是那種他們迫不及待想要一起工作的出色藝術家，他以詮釋創意節目聞名。第一次同臺時，全團就感覺到非同尋常的特別氣氛。可以預期，未來幾年他將為樂團、觀眾，乃至全冰島的文化生活帶來極大影響。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》