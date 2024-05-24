華格納曾孫女續掌拜魯特音樂節
文/MUZIK
拜魯特音樂節宣布，未來五年，將由華格納曾孫女Katharina Wagner繼續擔任總監（Festspielleiterin）。
剛滿46歲的Katharina，2008年9月即與同父異母的姐姐Eva Wagner-Pasquier共同營運該節，2015年開始獨自執掌。他表示自己很高興已與團隊一起找到強化藝術自治的途徑，現在所有精力都可投注到創造性的工作上面。
因為拜魯特音樂節已與當局達成協議，另雇經理人（Geschäftsführender Direktor）管理財務，總監將只負責在共同持股人設定的預算之下，定奪藝術事宜。
目前德國聯邦政府、巴伐利亞州政府、拜魯特之友協會各擁有該節29%股分，另外13%則在拜魯特市政府手上。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言