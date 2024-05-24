華格納曾孫女續掌拜魯特音樂節

文/MUZIK

拜魯特音樂節宣布，未來五年，將由華格納曾孫女Katharina Wagner繼續擔任總監（Festspielleiterin）。

剛滿46歲的Katharina，2008年9月即與同父異母的姐姐Eva Wagner-Pasquier共同營運該節，2015年開始獨自執掌。他表示自己很高興已與團隊一起找到強化藝術自治的途徑，現在所有精力都可投注到創造性的工作上面。

因為拜魯特音樂節已與當局達成協議，另雇經理人（Geschäftsführender Direktor）管理財務，總監將只負責在共同持股人設定的預算之下，定奪藝術事宜。

目前德國聯邦政府、巴伐利亞州政府、拜魯特之友協會各擁有該節29%股分，另外13%則在拜魯特市政府手上。

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