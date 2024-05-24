車臣欲限定國內音樂速度
文/MUZIK
俄羅斯聯邦成員、位在北高加索地區的車臣共和國宣布，將禁止節拍過快或過慢、不符合車臣傳統的樂曲，以免這些來自西方的東西污染了當地主流的穆斯林文化。
塔斯社報導，車臣文化部長Musa Dadayev表示，所有音樂，包括聲樂跟舞曲，速度都應該介於80-116 bpm之間，才算合於車臣的節奏感。從它處借用音樂文化是不可以的，而是必須將車臣文化的傳統，交給現在與未來的人們傳承，這包括車臣人生活裡的整個道德與倫常體系。政府已下通牒，以6月1日為期限，要音樂家遵循上述速度標準重寫曲子。
這些規定一旦執行，大部分西方流行酒吧舞曲音樂，例如house、techno、 dubstep、drum’n’bass，還有一些速度通常介於60-140 bpm的hip-hop跟rap，都會因為違反共和國當局領導人Ramzan Kadyrov「想要保護的車臣文化傳統」而遭禁。
所謂傳統的車臣音樂，包括為舞蹈、賽馬、行進隊伍伴奏用的器樂曲 khalkaran yish，講述英雄故事的 illi yish，常用樂器為三弦琴dechig-pondar。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言