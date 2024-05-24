車臣欲限定國內音樂速度

文/MUZIK

俄羅斯聯邦成員、位在北高加索地區的車臣共和國宣布，將禁止節拍過快或過慢、不符合車臣傳統的樂曲，以免這些來自西方的東西污染了當地主流的穆斯林文化。

塔斯社報導，車臣文化部長Musa Dadayev表示，所有音樂，包括聲樂跟舞曲，速度都應該介於80-116 bpm之間，才算合於車臣的節奏感。從它處借用音樂文化是不可以的，而是必須將車臣文化的傳統，交給現在與未來的人們傳承，這包括車臣人生活裡的整個道德與倫常體系。政府已下通牒，以6月1日為期限，要音樂家遵循上述速度標準重寫曲子。

這些規定一旦執行，大部分西方流行酒吧舞曲音樂，例如house、techno、 dubstep、drum’n’bass，還有一些速度通常介於60-140 bpm的hip-hop跟rap，都會因為違反共和國當局領導人Ramzan Kadyrov「想要保護的車臣文化傳統」而遭禁。

所謂傳統的車臣音樂，包括為舞蹈、賽馬、行進隊伍伴奏用的器樂曲 khalkaran yish，講述英雄故事的 illi yish，常用樂器為三弦琴dechig-pondar。

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