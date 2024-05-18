佳能開發混合實境技術 提供超越現場限制的音樂欣賞體驗

【文/MUZIK】

日本佳能公司（Canon）推出新款混合實境（mixed-reality）頭戴裝置原型機，據 NHK報導 ，該產品也適用於音樂表演，可透過模擬技術，讓佩戴者得到置身音樂廳欣賞節目、甚而超過一般視角的互動體驗。

對許多樂迷而言，現場演出固然無疑有著錄音與錄影無可取代的真實，但同樣也有無法迴避的問題，例如座位視角或聽感受限、被前排觀眾擋住視線等，比較尷尬的位置或許還要靠看螢幕來彌補，更難保證節目中不受他人打擾；而且除了極少數可以接近舞臺的VIP，其他觀眾在演出現場，其實連活動的自由都沒有。

但如果使用佳能的混合實境技術，情況就會完全不同：他們先用超過50部攝影機，從各個角度錄下音樂表演實況，再轉製為混合實境，佩戴裝置者可以藉由不同的位置選擇，得到更加沉浸式的體驗，意即觀者不是只在臺下看到表演，甚至還能在表演中站到藝人身邊！

該頭戴裝置的硬體，似乎並未採用佳能在CES 2024上所展出較小的原型機，而是選擇了該公司2022年底發表的MReal X1，這個重量158克的總成，可以提供58度×60度的視野。不過該機同樣仍為原型，佳能尚未提出將之商業化量展的時間表，目前有意接觸混合實境者，可以選擇的機型為入門款的Meta Quest 3。，或者也可以排隊等待更進階的Varjo XR-4。

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