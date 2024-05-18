快訊

新北情殺案！19歲職業軍人懷疑女友出軌 掐頸後「枕頭悶殺女方」遭逮

他疑惑「台灣人怎那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因：自信過頭

「20年前在廁所被脫光」 他見霸凌者現職難忍：有什麼資格？

佳能開發混合實境技術 提供超越現場限制的音樂欣賞體驗

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

日本佳能公司（Canon）推出新款混合實境（mixed-reality）頭戴裝置原型機，據NHK報導，該產品也適用於音樂表演，可透過模擬技術，讓佩戴者得到置身音樂廳欣賞節目、甚而超過一般視角的互動體驗。

對許多樂迷而言，現場演出固然無疑有著錄音與錄影無可取代的真實，但同樣也有無法迴避的問題，例如座位視角或聽感受限、被前排觀眾擋住視線等，比較尷尬的位置或許還要靠看螢幕來彌補，更難保證節目中不受他人打擾；而且除了極少數可以接近舞臺的VIP，其他觀眾在演出現場，其實連活動的自由都沒有。

但如果使用佳能的混合實境技術，情況就會完全不同：他們先用超過50部攝影機，從各個角度錄下音樂表演實況，再轉製為混合實境，佩戴裝置者可以藉由不同的位置選擇，得到更加沉浸式的體驗，意即觀者不是只在臺下看到表演，甚至還能在表演中站到藝人身邊！

該頭戴裝置的硬體，似乎並未採用佳能在CES 2024上所展出較小的原型機，而是選擇了該公司2022年底發表的MReal X1，這個重量158克的總成，可以提供58度×60度的視野。不過該機同樣仍為原型，佳能尚未提出將之商業化量展的時間表，目前有意接觸混合實境者，可以選擇的機型為入門款的Meta Quest 3。，或者也可以排隊等待更進階的Varjo XR-4。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

歐盟對臉書IG啟動調查 質疑未盡力防兒童網路成癮

照片等遭詐騙廣告冒用 日本富豪控告Meta等法人

美企大舉支出實施庫藏股 Meta蘋果帶頭衝 為美股添動能

AI鏈利多 外資按讚

相關新聞

一週抵過上百年 四位女指揮登臺大都會

自1883年至2016年的一百三十餘年間，僅僅只有四位女性曾在紐約大都會歌劇院登臺指揮，但就在剛剛過去的2024年4月19至26日、短短一週之內，竟然就有Oksana Lyniv、Speranza Scappucci、Marin Alsop、張弦四位女指揮前來，好像一下扭轉了這個場域慣見的性別差異。

佳能開發混合實境技術 提供超越現場限制的音樂欣賞體驗

日本佳能公司（Canon）推出新款混合實境（mixed-reality）頭戴裝置原型機，據NHK報導，該產品也適用於音樂表演，可透過模擬技術，讓佩戴者得到置身音樂廳欣賞節目、甚而超過一般視角的互動體驗。

約夏．貝爾續任聖馬丁音樂學院音樂總監

小提琴家貝爾（Joshua Bell）宣布，將繼續擔任聖馬丁音樂學院（Academy of St Martin in the Fields，ASMF）音樂總監至2028年8月。

辛辛納提交響樂團將聘新總監

辛辛納提交響樂團（Cincinnati Symphony Orchestra）將自2024-25樂季起，聘請現年44歲的Cristian Măcelaru為準音樂總監

遭人類橫加干擾的鯨魚言語

南丹麥大學教授Coen Elemans領導的研究團隊，在《Nature》期刊上發表了關於鯨魚發聲器官的最新研究，不只讓人終於得以了解這種巨物的發聲構造，更明白人類的海洋活動，是如何嚴重地影響了鯨魚之間的口語溝通。

非傳統方式 可能更吸引學生習樂

英國樂教面臨困境，選擇修讀GCSE（英國中等教育普通證書中認證的音樂課程，非必修）的學生越來越少，沒有足夠的中學音樂教師、缺乏經費、資源分配不均，都是造成這種現象的重要原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。