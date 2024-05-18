一週抵過上百年 四位女指揮登臺大都會

文/MUZIK

▲左至右：Speranza Scappucci、Marin Alsop、Oksana Lyniv（©Muriel Steinke/MET）

自1883年至2016年的一百三十餘年間，僅僅只有四位女性曾在紐約大都會歌劇院登臺指揮，但就在剛剛過去的2024年4月19至26日、短短一週之內，竟然就有Oksana Lyniv、Speranza Scappucci、Marin Alsop、張弦四位女指揮前來，依序於19日、20日、23日、26日，演出《杜蘭朵》、《燕子》、《El Niño》（John Adams作曲，為該院首演）、《蝴蝶夫人》，好像一下扭轉了這個場域慣見的性別差異。

其中最資深、現年67歲的Alsop覺得，也許大家都不好意思拿這事來說，因為這本不應該是「非常情況」啊——社會真的要花很多時間接受不同的事，而這個產業圈子還是很保守。

Lyniv則說，比起自己二十多年前剛起步時，現在女指揮要踏上職涯，已經容易不少——當時連家人都要他重新思考，畢竟沒有女性指揮的成功範例，也許拚到頂，也不過就是指揮學校樂團或教堂合唱團。

2016年，當Susanna Mälkki首登大都會時，他還只是該院133年史上繼Sarah Caldwell（1976）、Simone Young（1996）、Jane Glover（2013）之後，第四位執棒指揮的女性。目前，這串名單已經增加到14位，其中也包括該院行政總監Peter Gelb之妻Keri-Lynn Wilson。Gelb承認，雖然大型公司是有努力為女性指揮創造機會，但這些一切仍屬太遲。不過歌劇界正在舞臺與樂池中擁抱更多樣的有才之人，變得愈來愈好。

在這方面，2017年開始的MeToo，無疑也讓人更加注意到聘雇中的性別不均。

Alsop像他那一代的音樂人一樣，甚受伯恩斯坦啟發，除了9歲時初看他指揮，Alsop印象更深刻的，還屬伯恩斯坦轉過身來、跟聽眾們對話的場景：「我記得他跳來跳去，讓我覺得很酷……父親帶我去音樂會時，我說自己以後想當指揮，父親還回讚道：『好！別改變心意』。」

生於羅馬的Scappucci，則是陪姐姐上鋼琴課時，意外被老師Maria Borzatti發掘音樂天分，後入聖西西利亞與茱麗亞音樂學院。得益於義大利背景，他先在美國受聘為合唱指導，於薩爾茲堡音樂節擔任Riccardo Muti’s助理後，踏上指揮之路，除了2017-2022年執掌Opéra Royal de Wallonie，還於2022年成為第一位在史卡拉歌劇院指揮的女性。現年51歲的他，已共同主持電視節目《La gioia della musica》（音樂之樂）達三季之久；接下來還會在2025-26年任倫敦皇家歌劇院首席客座指揮。

Lyniv生於烏克蘭的音樂家庭，18歲才學鋼琴與長笛，社團活動指揮學生樂團時，有位退休教授跟他說：「你不是托斯卡尼尼，但你前途光明。」2004年，他拿下馬勒指揮大賽三獎，之後做過奧德薩歌劇院、巴伐利亞歌劇院助理指揮，2017-20年執掌格拉茲歌劇院；2021年創下女性首度在拜魯特音樂節指揮的紀錄；2022年出任波隆納市立歌劇院音樂總監，又成了全義大利第一位領導歌劇院的女性。

▲張弦（左）與Alsop（右），（©Muriel Steinke/MET）

三歲就學鋼琴的張弦，16歲時卻被老師說手太小，19歲於北京中央音樂學院求學期間，受邀涉足《費加洛婚禮》，指揮國家大劇院管弦樂團，而教他指揮的三位老師裡頭，就有兩位女性——他回憶說，自己那時太天真，只是看到老師超努力工作，完全沒有意識到眼前的一切有多麼罕見，直到很久之後，才明白那竟非常情。

2002年贏得馬捷爾指揮大賽首獎後，受聘為紐約愛樂助理指揮，再任協同指揮；2005-2007出掌蘇城交響樂團；2009-2016做完米蘭威爾第交響樂團音樂總監後，即接下紐澤西交響樂團，現仍為該團音樂總監。

放眼未來，Lyniv已於2016年在烏克蘭創立青年管弦樂團；Alsop於2002年啟動的指揮獎學金，則已協助36位女性指揮前進，他不無感觸地說：「眼下時機正好，但我也知道現在各地女性的權利如何在一夜之間被奪，而且這樣的事情仍然一再發生……所以為了後代，我們真的必須堅強、保持活力。」

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