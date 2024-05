約夏．貝爾續任聖馬丁音樂學院音樂總監

文/MUZIK

小提琴家貝爾(Joshua Bell)宣布,將繼續擔任聖馬丁音樂學院(Academy of St Martin in the Fields,ASMF)音樂總監至2028年8月。

ASMF 1958年由Neville Marriner創立,是倫敦頂尖知名管弦樂團之一。貝爾19歲時初次與Marriner指揮的ASMF合作演出;2011年成為該團音樂總監。他表示自己很高興能在接下來的四個樂季裡繼續擔當此職,這個工作在很多方面豐富了他的生活,而自己對樂團的愛並非僅出於其盛名,更因為該團是一群出色個人的集合。可以在Marriner誕辰百年之際宣布消息,實屬榮幸,這位前輩不只幫他開拓錄音事業,更是滋養ASMF長達半世紀、造就其超凡表現、讓自己瞻之在前、亟思追隨的楷模。得與如此珍貴的樂團繼續共事、展望更多未來的計劃,令他頗感振奮。

