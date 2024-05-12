辛辛納提交響樂團將聘新總監

英國教育大臣Gillian Keegan決定，明年將刪減該國大學用於藝術和創意課程的經費，在其發布之《教育部長給學生辦公室的指導：關於 2024-25 年財務策略優先撥款資金的分配及相關條款及條件》中，宣布凍結為本科生提供音樂、戲劇、時尚和其它藝術課程的額外補助，並削減相關研究生的教學補助，將其基金縮減至1670萬英鎊，與2020-21年的3600萬相去甚遠；而且還要把扶助弱勢背景者獲得高等教育機會的Uni-Connect預算砍到2000萬英鎊、只有2020-21年的1/3。

2024-04-26 08:18