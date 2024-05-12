辛辛納提交響樂團將聘新總監
文/MUZIK
辛辛納提交響樂團（Cincinnati Symphony Orchestra）將自2024-25樂季起，聘請現年44歲的Cristian Măcelaru為準音樂總監，2025-26樂季正式上任，接替2013-14樂季開始執掌該團的Louis Langrée，雙方開始履行為期4年的第一分合約。
Măcelaru現為法國國家管弦樂團音樂總監、科隆WDR交響樂團首席指揮，預計將在2026-27樂季及2024-25樂季分別卸下職務。
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