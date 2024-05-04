快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

遭人類橫加干擾的鯨魚言語

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

南丹麥大學教授Coen Elemans領導的研究團隊，在《Nature》期刊上發表了關於鯨魚發聲器官的最新研究，不只讓人終於得以了解這種巨物的發聲構造，更明白人類的海洋活動，是如何嚴重地影響了鯨魚之間的口語溝通。

他們研究了鯨魚的發聲器官，由此發現其發聲頻率範圍相當狹窄，而且剛好與人類船舶動力系統發出的音頻多所重疊，因此大受干擾，Elemans評述：「聲音是牠們生存的關鍵，因為這是牠們能在海中找到彼此進而結合的唯一方法。」

鯨魚是目前地球上體型最大的動物，也是高智能的群居動物，該研究以藍鯨、座頭鯨、露脊鯨、小鬚鯨、灰鯨等14種鬚鯨為對象。過去，人們一直不明白鯨魚如何發出獨特的鳴叫聲，Elemans團隊為解此謎，仔細取下受困鯨魚，包括一條小鬚鯨、一條座頭鯨、一條塞鯨殘骸的喉部——一個他們稱為聲盒（voice box）的地方——再用大型裝置灌入空氣，終於重現了鯨聲。

與使用聲帶振動空氣發聲的人類相比，鬚鯨擁有的，是一個大的U型構造，喉頂上附許多脂質緩衝，這個器官讓牠們可以透過循環空氣發聲，並可避免這種用肺呼吸大型哺乳動物吸入海水。

研究人員之後又建立了鯨魚聲音的電腦模型，以之顯示其頻寬不大、而且剛好被船隻聲音蓋過的窘境，尤其阻斷了牠們的長距離溝通。Elemans解釋：「牠們沒辦法選擇，例如『唱更高的音』，去繞過海裡的噪音。」

這次對鯨魚發聲構造的探索，非只「除魅」、揭露了長久以來被水手視為鬼叫的鯨聲之秘，且為鯨魚先祖如何從陸地經過水生適應過程重回海洋、怎麼在水中彼此溝通，勾勒了一幅演化圖像。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

嫦娥六號向月球背面出發 要採回最古老、40億歲的月壤

專訪／范少勳徹夜開Uber 老婆等門心疼 想帶女兒看鯨魚

受傷小狼被人救治後野放 隔年跑回來「燦笑大跳拜託舞」求收編！網：這才藝狗都不會

影／屏東「看海美術館」可愛巨貓裝置、擬真木雕令人秒融化

相關新聞

遭人類橫加干擾的鯨魚言語

南丹麥大學教授Coen Elemans領導的研究團隊，在《Nature》期刊上發表了關於鯨魚發聲器官的最新研究，不只讓人終於得以了解這種巨物的發聲構造，更明白人類的海洋活動，是如何嚴重地影響了鯨魚之間的口語溝通。

非傳統方式 可能更吸引學生習樂

英國樂教面臨困境，選擇修讀GCSE（英國中等教育普通證書中認證的音樂課程，非必修）的學生越來越少，沒有足夠的中學音樂教師、缺乏經費、資源分配不均，都是造成這種現象的重要原因。

英國計劃刪減藝術課程與弱勢學生補助經費

英國教育大臣Gillian Keegan決定，明年將刪減該國大學用於藝術和創意課程的經費，在其發布之《教育部長給學生辦公室的指導：關於 2024-25 年財務策略優先撥款資金的分配及相關條款及條件》中，宣布凍結為本科生提供音樂、戲劇、時尚和其它藝術課程的額外補助，並削減相關研究生的教學補助，將其基金縮減至1670萬英鎊，與2020-21年的3600萬相去甚遠；而且還要把扶助弱勢背景者獲得高等教育機會的Uni-Connect預算砍到2000萬英鎊、只有2020-21年的1/3。

美國黑膠銷量再超CD

美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）數據顯示，2023年，黑膠銷售量達4300萬張，比CD多出600萬張，這也是1987年以來，美國市場黑膠銷量第二度超越CD，清晰反映出這17年來黑膠逐漸回歸與復興的趨勢。

募資千萬英鎊 倫敦音樂廳求自立

以室內樂演出聞名的倫敦Wigmore Hall，鑑於「英國不穩定的古典音樂公共環境」，為擺脫公共補助、實現完全自立，宣布啟動總額1000萬英鎊的募資計劃，可謂開全英風氣之先。

舊金山交響樂團坐擁捐贈基金叫窮 團員連署請願挽留沙隆年

沙隆年（Esa-Pekka Salonen）日前宣布不與舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）續約，引起廣大關注。雖然他對此只以「與團方沒有共同願景」一語帶過、後續未曾再加說明；但現況顯示，該團為撙節開支，而決定砍掉數個節目系列、取消歐洲巡演等，很可能就是導致音樂總監認為未來工作的重點全失，而決意掛冠的主因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。