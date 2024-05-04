遭人類橫加干擾的鯨魚言語

文/MUZIK

南丹麥大學教授Coen Elemans領導的研究團隊，在《Nature》期刊上發表了關於鯨魚發聲器官的最新 研究 ，不只讓人終於得以了解這種巨物的發聲構造，更明白人類的海洋活動，是如何嚴重地影響了鯨魚之間的口語溝通。

他們研究了鯨魚的發聲器官，由此發現其發聲頻率範圍相當狹窄，而且剛好與人類船舶動力系統發出的音頻多所重疊，因此大受干擾，Elemans評述：「聲音是牠們生存的關鍵，因為這是牠們能在海中找到彼此進而結合的唯一方法。」

鯨魚是目前地球上體型最大的動物，也是高智能的群居動物，該研究以藍鯨、座頭鯨、露脊鯨、小鬚鯨、灰鯨等14種鬚鯨為對象。過去，人們一直不明白鯨魚如何發出獨特的鳴叫聲，Elemans團隊為解此謎，仔細取下受困鯨魚，包括一條小鬚鯨、一條座頭鯨、一條塞鯨殘骸的喉部——一個他們稱為聲盒（voice box）的地方——再用大型裝置灌入空氣，終於重現了鯨聲。

與使用聲帶振動空氣發聲的人類相比，鬚鯨擁有的，是一個大的U型構造，喉頂上附許多脂質緩衝，這個器官讓牠們可以透過循環空氣發聲，並可避免這種用肺呼吸大型哺乳動物吸入海水。

研究人員之後又建立了鯨魚聲音的電腦模型，以之顯示其頻寬不大、而且剛好被船隻聲音蓋過的窘境，尤其阻斷了牠們的長距離溝通。Elemans解釋：「牠們沒辦法選擇，例如『唱更高的音』，去繞過海裡的噪音。」

這次對鯨魚發聲構造的探索，非只「除魅」、揭露了長久以來被水手視為鬼叫的鯨聲之秘，且為鯨魚先祖如何從陸地經過水生適應過程重回海洋、怎麼在水中彼此溝通，勾勒了一幅演化圖像。

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