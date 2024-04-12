努力一甲子 美國青年管弦樂團下臺鞠躬

文/MUZIK

美國青年管弦樂團（American Youth Symphony）宣布停止營運，讓當地習樂者失去了一道從學涯轉入職涯的重要橋樑。

該團聲明指出，他們這59年來，為有天分的青年們提供額外的團練，唯限於財務、無以為繼，讓這一切都得於2024年3月15日劃下句點。

董事長Kevin Dretzka表示，COVID-19疫情使他們原有的財務缺口惡化，雖然試過一切方法、盡了最大努力，也期望樂團業界和古典樂壇慈善家能夠重視、讓這類跨連學生與職場的團體得以直接受益，可是仍無法跨越難關。行政總監Isabel Thiroux則言，他們沈痛地宣布，關閉這個心愛的團體，並向在這段旅程中甚有貢獻的藝術家、盡心盡力的職員、支持樂團的贊助者、慷慨的捐助人，致上最深的謝意。儘管事已至此，曾經一起創造的傳奇，與在眾多生命中留下的印記，仍足以讓人自豪。

九年來擔任該團音樂總監的Carlos Izcaray也說，美國青年管弦樂團這樣有實力、有歷史的團體消失，實在令人非常遺憾。他仍驚豔於樂團工作夥伴取得的成果，並為曾在經頂著如此巨大壓力工作的大家感到驕傲。有些團員們後來進入美國一流的樂團、有些成為圈內頂尖音樂人、作曲家、行政人員、企業家，但可惜的是，該團卻無法轉型為可以持續營運的模式。

他回顧道，里程碑式的馬勒與布拉姆斯交響曲、理查．史特勞斯與施雷克（Franz Schreker）的音詩、經典美國作品、與國家兒童合唱團（National Children’s Chorus）共演的布瑞頓《戰爭安魂曲》，乃至沙隆年等當代作曲家的音樂，還有招牌的好萊塢系列，以及與許多獨奏家和共創者合作的節目，都讓他回憶滿滿，而且仍受啟發。

美國青年管弦樂團1964年由指揮Mehli Mehta（Zubin與Zarin Mehta之父）所創，自詡扮演培養下一代職業音樂人、繁盛活力藝術社群的要角。該團接受下自高中、上至博士班的學生，也收已經完成學業者。近來，他們於2019年與Sarah Chang首演了Fil Eisler的新小提琴協奏曲；2020年又在迪士尼音樂廳與Charles Yang首演了該團委託Kris Bowers創作的小提琴協奏曲《For a Younger Self》，並錄製發行該曲唱片。2023-24的最後樂季，則有罕見的捷克女性作曲家Vítězslava Kaprálová 20歲時譜寫的D小調鋼琴協奏曲（1935）。

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