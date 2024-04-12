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麥凱萊將接掌芝加哥交響樂團

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（© Marco-Borggreve）
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文/MUZIK

芝加哥交響樂團協會（Chicago Symphony Orchestra Association）宣布，該團董事會一致同意，任命芬蘭指揮麥凱萊（Klaus Mäkelä）為其133年團史中的第十一任音樂總監，並馬上受聘為準音樂總監，於2024-25樂季負責兩週的預訂音樂會，曲目包括馬勒交響曲，以及與駐團鋼琴家特里弗諾夫（Daniil Trifonov）合作布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。

麥凱萊現為奧斯陸愛樂（Oslo Philharmonic）首席指揮、巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）音樂總監，預計於2027年9月正式入掌芝加哥交響樂團，屆時也將接下大會堂管弦樂團（Koninklijk Concertgebouworkest）首席指揮。他表示很榮幸能被選為芝交音樂總監，與一個集才華、力量、熱情於一身的樂團踏上這段旅程，對他有所啟發。

芝加哥交響樂團協會主席Jeff Alexander指出，麥凱萊天資聰穎，與樂團出色的結合，讓他們很快知道這就是能帶領芝交踏入未來的人。

選擇麥凱萊，亦反映芝交有意延續該團過去曾有Theodore Thomas、Georg Solti、Riccardo Muti等頂級音樂總監的傳奇。

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