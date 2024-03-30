加一個音要兩年 約翰．凱吉超慢鍵盤曲639年版本改變和弦
文/MUZIK
上個月，美國當代前衛作曲家約翰．凱吉（John Cage）鍵盤作品《Organ2/ASLSP》（As Slow as Possible）正在德國Halberstadt St. Burchardi教堂演奏的超長版本，迎來更換和弦的時刻，2024年2月5日也因此成了當代音樂史上值得紀錄的一天。
《Organ2/ASLSP》創作於1980年代中期，樂譜篇幅8頁，可以使用鋼琴或管風琴，按照作曲家建議、「非常緩慢」地演奏——彈起來通常超過一個小時——2009年，管風琴家Diane Luchese曾以14小時56分鐘詮釋全曲；2022年，Southern Methodist大學的Christopher Anderson教授，又以16小時立下新的里程碑。
不過目前最「慢」的版本，當非「剛剛」換過和弦的St. Burchardi教堂版莫屬。該演出始自2001年、使用特製管風琴，預計以639年的超長時間，來「慢慢」呈現《Organ2/ASLSP》。而在2640年全曲完成之前，每回演奏和弦改變，都已蔚為當地一大盛事，例如2020年9月5日，便有眾多媒體拍下當時已經持續2527天的和弦換音；上一次則在2022年2月，這個C、D♭、D ♯、E、A ♯、E的和弦彈了兩年之後，又在2024年2月5日加上了一個D，換成現在的C、D♭、D、D ♯、E、A ♯、E。
當天，凱吉的樂迷與來自全球各地的媒體齊聚St. Burchardi教堂，於當地時間下午15：00剛過時，見證了約翰．凱吉Halberstadt管風琴基金會董事長Rainer O. Neugebauer為琴裝上需要的音管、完成這次和弦變換。而這個新和弦接下來也將持續發聲18個月，到2026年8月5日，才會再添一個A音。
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