加一個音要兩年 約翰．凱吉超慢鍵盤曲639年版本改變和弦

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

上個月，美國當代前衛作曲家約翰．凱吉（John Cage）鍵盤作品《Organ2/ASLSP》（As Slow as Possible）正在德國Halberstadt St. Burchardi教堂演奏的超長版本，迎來更換和弦的時刻，2024年2月5日也因此成了當代音樂史上值得紀錄的一天。

《Organ2/ASLSP》創作於1980年代中期，樂譜篇幅8頁，可以使用鋼琴或管風琴，按照作曲家建議、「非常緩慢」地演奏——彈起來通常超過一個小時——2009年，管風琴家Diane Luchese曾以14小時56分鐘詮釋全曲；2022年，Southern Methodist大學的Christopher Anderson教授，又以16小時立下新的里程碑。

不過目前最「慢」的版本，當非「剛剛」換過和弦的St. Burchardi教堂版莫屬。該演出始自2001年、使用特製管風琴，預計以639年的超長時間，來「慢慢」呈現《Organ2/ASLSP》。而在2640年全曲完成之前，每回演奏和弦改變，都已蔚為當地一大盛事，例如2020年9月5日，便有眾多媒體拍下當時已經持續2527天的和弦換音；上一次則在2022年2月，這個C、D♭、D ♯、E、A ♯、E的和弦彈了兩年之後，又在2024年2月5日加上了一個D，換成現在的C、D♭、D、D ♯、E、A ♯、E。

當天，凱吉的樂迷與來自全球各地的媒體齊聚St. Burchardi教堂，於當地時間下午15：00剛過時，見證了約翰．凱吉Halberstadt管風琴基金會董事長Rainer O. Neugebauer為琴裝上需要的音管、完成這次和弦變換。而這個新和弦接下來也將持續發聲18個月，到2026年8月5日，才會再添一個A音。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

高雄前金國小管樂團前進布拉格 台灣民謠奪金牌獎

音樂大師喜多郎又要來啦！首度高雄開演「給觀眾驚喜」

蕭邦鋼琴大賽第2位女冠軍 阿芙蒂耶娃來台奏戰地琴人

大學生敲鍵盤就找到中國一項重大軍事行動 美國國務院四個字回應了

相關新聞

沙隆年不願續約 舊金山交響樂團團員叫板團方

舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）宣布，將於2024-25樂季合約到期時離開現職，並直言自己與理事會對於組織的未來沒有共識。

加一個音要兩年 約翰．凱吉超慢鍵盤曲639年版本改變和弦

上個月，美國當代前衛作曲家約翰．凱吉（John Cage）鍵盤作品《Organ2/ASLSP》（As Slow as Possible）正在德國Halberstadt St. Burchardi教堂演奏的超長版本，迎來更換和弦的時刻，2024年2月5日也因此成了當代音樂史上值得紀錄的一天。

擊樂魔力對話 朱宗慶打擊樂團驚豔首訪紐西蘭

紐西蘭時間3月16日晚間，隨著朱宗慶打擊樂團最後一首曲目的鼓棒琴槌落下，奧克蘭市政廳（Auckland Town Hall）演奏大廳（Great Hall）立刻爆出熱烈掌聲，滿場觀眾不斷喝采，久久不能散去，也證明來自臺灣的熱情，初次傳遞至南半球島國紐西蘭，同為面向海洋的島國情誼，也在無形的擊聲中緊緊相連。

數學家視角：巴赫是溝通大師

畢生作曲破千、以對位和賦格技巧聞名的巴赫，無疑擁有高超的數學能力，這從他把自己的姓BACH轉為音階、鑲嵌成曲中的個人簽名，或者把14到41的一連串數字藏入樂譜等常被後人稱為「密碼」的種種手法，都可見一斑。不過賓州大學數學家Suman Kulkarni與團隊夥伴近期發表的研究進一步指出：這位大音樂家其實更是擅於透過作品與聽眾交流的溝通高手。

亞尼克執棒 紐約大都會歌劇院管弦樂團首度巡迴亞洲

紐約大都會歌劇院宣布，將於今年6月19日至30日於韓國、日本、臺灣，舉行紐約大都會交響樂團首次亞洲巡迴演出，由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．涅傑—瑟貢（Yannick Nézet-Séguin）指揮紐約大都會歌劇院管弦樂團，並攜手女高奧羅佩薩（Lisette Oropesa），於6月29日、30日兩天，在國家音樂廳登臺。

梵志登將掌法國廣播愛樂

即將於本樂季結束時離開紐約愛樂音樂總監現職的梵志登（Jaap van Zweden），除了剛於年初轉戰首爾愛樂（Seoul Philharmonic Orchestra），轉頭又接了法國廣播愛樂音樂總監，預計於2026-27樂季就任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。