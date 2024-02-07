波士頓交響樂團與尼爾森斯簽下無限期滾動合約

文/MUZIK

波士頓交響樂團與現任音樂總監尼爾森斯（Andris Nelsons）簽訂了永久有效的「滾動」合同，無限延長他在該團的任期，並任命他為壇格塢音樂節主指揮。

目前尼爾森斯在該團的工作，已經踏入第十個樂季，上次續約時間為2020年，而且那紙效期至2024-2025樂季的的合同，其實已經列上了永久有效條款。他把這次將於2025-2026樂季生效的滾動合約，描述為「長期」，除了表示「只要我們喜歡一起製作音樂，而觀眾沒有說『夠了』」，他們就會繼續合作，更對壇格塢頗有期待，稱教學是他「活動的一部分」、藉以了解「音樂是為了什麼」。

波士頓交響樂團董事長Chad Smith指出，滾動合約避免了雙方關係被任意結束，樂團得以為長遠發展打算：「只要一切都在進行、尼爾森斯對波士頓滿意，我們就會繼續。」

樂團同時任命作曲家Carlos Simon，自2024-2025樂季起，出任 Deborah and Philip Edmundson作曲家主席。這個新設立的職位讓他能在團內進行跨部會工作，他會與波士頓交響樂團、波士頓流行樂團、壇格塢音樂節密切協作，參與樂團的節目安排、教育計劃、藝術家策劃的節目以及人文學會的活動。他還將策劃坦格塢的當代音樂節、擔任Merwin Geffen, M.D. and Norman Solomon, M.D當代音樂節總監，並將在三個樂季的任期裡製作六部新的委創。

Carlos Simon現為華盛頓甘迺迪表演藝術中心常駐作曲家、喬治城大學副教授。波士頓交響樂團2021年首次演出其作《Warmth from Other Suns》，次年委託創作《Four Black American Dances》並首演。Simon在聲明中表示，波士頓交響樂團歷史悠久，成為其140年歷史上的首位作曲家主席，絕對是一種榮幸，希望利用這個機會、透過他的音樂以及指導和教育活動，加入建構這段歷史的行列。

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